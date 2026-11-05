Una concentración convocada por el sindicato de vivienda de Bilbao AZET trata de impedir este jueves el desahucio de una familia en el barrio bilbaíno de Santutxu. Dos mujeres y dos menores de edad podrían quedarse sin su vivienda en el número 94 de la calle Iturribide.

El sindicato ha llamado a concentrarse desde las 8:30 horas frente al inmueble para tratar de paralizar el lanzamiento. Según ha denunciado, la familia perderá su residencia habitual sin que se le haya ofrecido una alternativa habitacional digna.

El desahucio estaba previsto inicialmente para el lunes de la semana pasada, pero finalmente fue suspendido. Este jueves está previsto que se intente ejecutar por segunda vez.

Un conflicto por la propiedad de la vivienda

En el domicilio viven cuatro personas: dos mujeres y dos menores. Según ha explicado AZET, tras un proceso de divorcio, la propiedad de la vivienda fue adjudicada al exmarido de una de las mujeres.

El sindicato y la familia denuncian que el hombre dispone de otras dos viviendas y aseguran que la mujer también contribuyó económicamente al pago del inmueble, pese a que no figura como propietaria en las escrituras.

AZET sostiene que la ejecución del desahucio dejaría a las cuatro personas sin su residencia habitual y reclama una solución que garantice una alternativa habitacional para la familia.