Será noticia: Real Sociedad-Olympique Lyonnais, Tubos Reunidos, huelga en Francia y nuevo disco de Eñaut Elorrieta

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 5 de noviembre de 2026:

- Real Sociedad-Olympique Lyonnais: Al ser considerado un encuentro "de alto riesgo", el Ayuntamiento ha determinado un perímetro en Amara Berri, cercano al estadio de Anoeta, en el que se limitará el tráfico rodado a partir de las 16:45 horas. Consulta aquí las afecciones previstas.

- Reunión de Tubos Reunidos: Los comités de empresa de Tubos Reunidos de Trapagaran y Amurrio se reunirán esta mañana con uno de los inversores que planea su compra, Green Industry Machines & Materials, del grupo Cap Capital, para escuchar sus planes en caso de resultar adjudicataria.

- Huelga general en Francia: Ipar Euskal Herria, y el Estado francés en general, afrontan una nueva jornada de huelga general convocada por los sindicatos en contra de los recortes anunciados por el Gobierno y para pedir la revalorización de los sueldos.

- Nuevo disco de Eñaut Elorrieta: Este viernes, 6 de noviembre, se publica Festina lente, cuarto LP en solitario del músico Eñaut Elorrieta. Nos recibe encantado con el resultado de esta colección de diez canciones, una vez terminado un muy placentero proceso creativo de la mano de los productores Bryce Dessner (The National, Bon Iver, Nick Cave, Bruce Springsteen, Taylor Swift) y David Chalmin (Triple Sun, Labèque Ahizpak, Madonna).