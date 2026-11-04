Condenado a seis años de prisión un hombre que violó y maltrató a su pareja en Navarra

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a un total de 5 años y 11 meses de prisión a un hombre que, de forma habitual, maltrató, amenazó y agredió sexualmente a su pareja en una localidad de la comarca de Pamplona.

La sentencia, que ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, fija las siguientes penas: 5 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, 11 meses por un delito de maltrato habitual, 35 días de trabajos en beneficio de la comunidad por cada uno de los tres delitos de maltrato no habitual y 50 días más de trabajos por un delito continuado de amenazas.

En una nota emitida por el Tribunal, se informa de que en todos los delitos se han apreciado las atenuantes de drogadicción y reparación del daño, puesto que, con anterioridad al juicio, el encausado, de 49 años, se comprometió a abonar 30.000 euros para hacer frente a la responsabilidad civil.

Además, el inculpado no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante 16 años, y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de 8 años.