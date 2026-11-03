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Hallado en Mendaro un esqueleto completo de león de las cavernas de hace 31 500 años

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18:00 - 20:00

El esqueleto completo de un león de las cavernas (Panthera spelaea) joven. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Duela 31.500 urteko haitzuloetako lehoi baten hezurdura osoa aurkitu dute Mendaron

EITB

Última actualización

Los restos de un esqueleto completo de león de las cavernas de hace 31 500 años fue hallado por el grupo espeleológico Burumendi de Mutriku en Mendaro (Gipuzkoa). Es uno de los pocos ejemplares jóvenes encontrados en Europa, y el único en la Península Ibérica. El esqueleto corresponde a un macho de entre dos y tres años. 

Gipuzkoa Animales Sociedad

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