¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Hallado en Mendaro un esqueleto completo de león de las cavernas de hace 31 500 años
Los restos de un esqueleto completo de león de las cavernas de hace 31 500 años fue hallado por el grupo espeleológico Burumendi de Mutriku en Mendaro (Gipuzkoa). Es uno de los pocos ejemplares jóvenes encontrados en Europa, y el único en la Península Ibérica. El esqueleto corresponde a un macho de entre dos y tres años.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El Palacio Euskalduna, nº1 mundial del ranking Eventex
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno de España aprueba ayudas y anticipos para los afectados del accidente ferroviario de Urda por 30 millones
EN DIRECTO
Hace min.
Identificados 17 jóvenes "conectados con bandas juveniles" en San Sebastián en una investigación "abierta"
EN DIRECTO
Hace min.
El cierre de uno de los túneles de Artxanda complica el tráfico en Bilbao
EN DIRECTO
Hace min.
Entra en vigor la declaración de zonas tensionadas de Bergara, Sopela y Urduliz
EN DIRECTO
Hace min.
La acampada de Sol denuncia el desalojo "violento" de sus integrantes por parte de la Policía Nacional
EN DIRECTO
Hace min.
Identificados los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo)
EN DIRECTO
Hace min.
Muere un hombre de 56 años arrollado por un tren en Zalla
EN DIRECTO
Hace min.
El decreto por el accidente de Urda prevé bajas específicas y anticipar indemnizaciones
Cargar más