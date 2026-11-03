Hallado en Mendaro un esqueleto completo de león de las cavernas de hace 31 500 años

Los restos de un esqueleto completo de león de las cavernas de hace 31 500 años fue hallado por el grupo espeleológico Burumendi de Mutriku en Mendaro (Gipuzkoa). Es uno de los pocos ejemplares jóvenes encontrados en Europa, y el único en la Península Ibérica. El esqueleto corresponde a un macho de entre dos y tres años.