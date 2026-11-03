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El cierre de uno de los túneles de Artxanda complica el tráfico en Bilbao
Euskaraz irakurri: Artxandako tuneletako bat ixteak trafikoa zailduko du Bilbon
La vía que une La Salve con el Txorierri permanecerá cerrada durante cinco meses para acometer obras. En esta vista de dron se puede ver la afección tras el cierre ayer por la tarde.
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