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El cierre de uno de los túneles de Artxanda complica el tráfico en Bilbao

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Artxandako tuneletako bat ixteak trafikoa zailduko du Bilbon

EITB

Última actualización

La vía que une La Salve con el Txorierri permanecerá cerrada durante cinco meses para acometer obras. En esta vista de dron se puede ver la afección tras el cierre ayer por la tarde.

Bilbao Tráfico Artxanda Sociedad

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