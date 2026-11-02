VIOLENCIA MACHISTA
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Detenido en Vitoria-Gasteiz por agredir a su expareja cuando estaba en el suelo

Un testigo alertó a la Policía Local al presenciar la agresión en una calle del barrio de Zaramaga. El hombre, de 40 años, también está acusado de coacciones por impedir después el acceso de la mujer al portal.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekide ohiari erasotzeagatik

Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre de 40 años ha sido detenido en Vitoria-Gasteiz acusado de agredir y coaccionar a su expareja en un nuevo caso de violencia machista. Según la información facilitada por la Policía Local, el sospechoso golpeó a la mujer cuando esta se encontraba en el suelo y, posteriormente, le impidió entrar en el portal de su vivienda.

Los hechos ocurrieron este domingo, 1 de noviembre, minutos después de las 06:30 horas, en una calle del barrio de Zaramaga. Un testigo llamó a la Policía Local de Vitoria-Gasteiz para alertar de que un hombre estaba agrediendo a una mujer.

Una patrulla se desplazó hasta el lugar y tomó declaración tanto a la víctima como al testigo. Este último explicó que había presenciado cómo el hombre golpeaba a la mujer mientras estaba en el suelo y que intervino para detener la agresión.

Tras cesar los golpes, el sospechoso entró en el portal e impidió el acceso a la mujer.

Una vez escuchadas las declaraciones de las personas implicadas, los agentes detuvieron al hombre, acusado de los delitos de agresión y coacciones en el ámbito de la violencia de género.

Vitoria-Gasteiz Violencia machista Sociedad

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