Un hombre de 40 años ha sido detenido en Vitoria-Gasteiz acusado de agredir y coaccionar a su expareja en un nuevo caso de violencia machista. Según la información facilitada por la Policía Local, el sospechoso golpeó a la mujer cuando esta se encontraba en el suelo y, posteriormente, le impidió entrar en el portal de su vivienda.

Los hechos ocurrieron este domingo, 1 de noviembre, minutos después de las 06:30 horas, en una calle del barrio de Zaramaga. Un testigo llamó a la Policía Local de Vitoria-Gasteiz para alertar de que un hombre estaba agrediendo a una mujer.

Una patrulla se desplazó hasta el lugar y tomó declaración tanto a la víctima como al testigo. Este último explicó que había presenciado cómo el hombre golpeaba a la mujer mientras estaba en el suelo y que intervino para detener la agresión.

Tras cesar los golpes, el sospechoso entró en el portal e impidió el acceso a la mujer.

Una vez escuchadas las declaraciones de las personas implicadas, los agentes detuvieron al hombre, acusado de los delitos de agresión y coacciones en el ámbito de la violencia de género.