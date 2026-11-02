Trump se juega el control del Congreso en las elecciones de medio mandato

El 3 de noviembre Estados Unidos vuelve a las urnas en unas elecciones legislativas que van mucho más allá de renovar escaños. Los demócratas aspiran a arrebatar a Trump el control de una o ambas cámaras del Congreso, lo que podría frenar su agenda política, abrir la puerta a investigaciones e incluso a un nuevo proceso de impeachment. ¿Qué se vota y qué se juega realmente el presidente? El jefe de internacional de ETB, Mikel Reparaz, nos lo explica desde Washington.