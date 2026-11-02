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Trump se juega el control del Congreso en las elecciones de medio mandato

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Trumpek Kongresuaren kontrola izango du jokoan agintaldi erdiko hauteskundeetan

EITB

Última actualización

El 3 de noviembre Estados Unidos vuelve a las urnas en unas elecciones legislativas que van mucho más allá de renovar escaños. Los demócratas aspiran a arrebatar a Trump el control de una o ambas cámaras del Congreso, lo que podría frenar su agenda política, abrir la puerta a investigaciones e incluso a un nuevo proceso de impeachment. ¿Qué se vota y qué se juega realmente el presidente? El jefe de internacional de ETB, Mikel Reparaz, nos lo explica desde Washington.

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