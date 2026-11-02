EE. UU.
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Momento en el que un avión privado se estrella en una zona residencial de Palm Beach, en Florida

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bederatzi pertsona hil dira hegazkin pribatu bat Palm Beacheko etxe-gune batean erorita, Floridan

EITB

Última actualización

El avión ha caído a toda velocidad y ha dejado un socavón en el suelo. Al parecer, las nueve personas que viajaban han fallecido, aunque ningún viandante ha resultado herido. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Estados Unidos Accidentes de Aviones Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X