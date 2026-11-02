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Momento en el que un avión privado se estrella en una zona residencial de Palm Beach, en Florida
El avión ha caído a toda velocidad y ha dejado un socavón en el suelo. Al parecer, las nueve personas que viajaban han fallecido, aunque ningún viandante ha resultado herido. Las autoridades investigan las causas del siniestro.
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