Caos institucional en Polonia por el conflicto de legitimidad en el Tribunal Constitucional

De conflicto legal a crisis institucional

La crisis que estalló el viernes tiene su origen en la reforma judicial del anterior Gobierno, dirigido por el partido ultraconservador y nacionalista PiS (siglas de Ley y Justicia, en polaco) entre 2015 y 2023, que mediante controvertidas reformas jurídicas llenó el TC de jueces afines a su ideología.



Esas reformas fueron cuestionadas por organismos jurídicos internacionales, como la Comisión de Venecia, y duramente criticadas por Bruselas y por el Tribunal de Justicia de la UE, que cuestionó la independencia del Poder Judicial polaco.



Bruselas activó en diciembre de 2017, por primera vez en la historia de la Unión Europea (UE), el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión al considerar que existía un "riesgo claro de violación grave del Estado de derecho" por el control político sobre el Poder Judicial polaco.



Además, el Tribunal de Justicia de la UE impuso a Polonia una multa diaria de un millón de euros por mantener la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo, que consideró como un instrumento del Gobierno para controlar y destituir jueces a su antojo.



El actual Gobierno intenta renovar el Tribunal y restablecer su legitimidad, pero se ha chocado con la resistencia del presidente y de la dirección saliente.



El primer ministro Tusk presentó en febrero de 2024 un plan de Estado de derecho, la Comisión Europea desbloqueó los fondos europeos retenidos y anunció el cierre del procedimiento del artículo 7 en mayo de 2024, al estimar que ya no existía un riesgo claro de violación grave.



Sin embargo, no ha habido más que obstáculos legales a los planes de Tusk, por lo que el TC se encuentra en un punto muerto y en una situación en la que sus integrantes se deniegan mutuamente la legitimidad, lo que ha dado lugar a una crisis institucional de consecuencias inciertas.

Lech Walesa respalda a Tusk

El expresidente polaco y símbolo de la transición política de la década de 1990 Lech Walesa ha expresado este sábado su respaldo al actual primer ministro del país, Donald Tusk, enfrentado con el presidente del país, Karol Nawrocki, por la renovación de los jueces del Tribunal Constituciona.



"Primer ministro Tusk, no tenemos otra opción. ¡Nuestra patria nos necesita! Estoy a su lado en primera línea, sean cuales sean las circunstancias", ha publicado Walesa en redes sociales. "¡Hago un llamamiento a nuestros aliados de nuestra lucha común para que apoyen nuestros esfuerzos!", ha añadido el veterano dirigente político.

