Caos institucional en Polonia por el conflicto de legitimidad en el Tribunal Constitucional
El actual primer ministro del país, Donald Tusk, está enfrentado con el presidente del país, Karol Nawrocki, por la renovación de los jueces del Tribunal Constitucional de Polonia. El viernes, se suspendió durante un mes al presidente del tribunal, lo que ha provocado una crisis sin precedentes.
Polonia vive este sábado una jornada de incertidumbre institucional tras una noche de tensión en torno al Tribunal Constitucional (TC), cuyo control está disputado entre los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria que ostenta el primer ministro, Donald Tusk, y la dirección respaldada por su rival político, el presidente Karol Nawrocki.
El Gobierno de Donald Tusk ha impulsado en los últimos meses el nombramiento de hasta seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional, pero Nawrocki solo ha aceptado tomar juramento a dos de ellos.
El conflicto ha estallado definitivamente el viernes, cuando una de las juezas de la corte, Anna Korwin-Piotrowska suspendió unilateralmente y durante un mes al presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski, y a su adjunto, Bartlomiej Sochanski, mientras la sede del Constitucional estaba rodeada por la Policía, a las órdenes de Tusk.
La Policía entró después en la sede a petición de la propia magistrada y desde anoche impide el acceso al recinto al presidente y vicepresidente suspendidos, mientras cientos de manifestantes permanecen concentrados en la verja de entrada al edificio.
Atercados por la noche
Durante la noche se registraron tumultos y enfrentamientos entre agentes antidisturbios y un grupo de diputados de la oposición y manifestantes en la entrada del TC.
Nawrocki que interrumpió su viaje oficial a Senegal y regresó a la capital polaca debido a la situación, entró pasada la medianoche en el TC junto al primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński.
Allí denunció “una violación del orden constitucional” y una “toma por la fuerza de un órgano constitucional del Estado”, y convocó para este sábado consultas urgentes con las fuerzas parlamentarias.
La decisión de suspender al presidente del Tribunal
La jueza Korwin-Piotrowska, que no reconoce la legitimidad del Święczkowski al considerar que ha violado la ley por bloquear de forma sistemática a los jueces elegidos por el actual Parlamento, se apoya en el artículo 12.4 de la ley de 2016 sobre el TC, según el cual, si el presidente de este organismo no puede autorizar a otro juez a dirigir el Tribunal, asumirá esa función el magistrado con mayor antigüedad.
Precisamente este es uno de los puntos en disputa, pues la jueza -que interpreta que al haber suspendido al presidente, éste quedó imposibilitado para delegar- insiste en contabilizar los años de actividad jurídica previa a su nombramiento como miembro del TC.
Sin embargo, la legitimidad de la jueza es discutida por los contrarios. Por un lado, poque hay otro juez del TC, Wojciech Sych, que lleva más tiempo como integrante de ese Tribunal. Y por otro, porque el presidente Nawrocki nunca le tomó juramento, requisito que, según la Presidencia y la dirección del TC, es necesario para que un juez electo asuma el cargo.
Por otro lado, según algunos juristas polacos, una jueza individual no puede suspender al presidente de su propio tribunal y que esa decisión corresponde a la Asamblea General de dicho Tribunal.
Por su parte, el primer ministro Tusk afirma que los nuevos magistrados del TC fueron elegidos "conforme a la Constitución" y que el presidente Nawrocki "abdicó" de su deber constitucional al negarse a prestarles juramento.
El ministro de defensa polaco llegando a la reunión de urgencia de este sábado. Foto: EFE
De conflicto legal a crisis institucional
La crisis que estalló el viernes tiene su origen en la reforma judicial del anterior Gobierno, dirigido por el partido ultraconservador y nacionalista PiS (siglas de Ley y Justicia, en polaco) entre 2015 y 2023, que mediante controvertidas reformas jurídicas llenó el TC de jueces afines a su ideología.
Esas reformas fueron cuestionadas por organismos jurídicos internacionales, como la Comisión de Venecia, y duramente criticadas por Bruselas y por el Tribunal de Justicia de la UE, que cuestionó la independencia del Poder Judicial polaco.
Bruselas activó en diciembre de 2017, por primera vez en la historia de la Unión Europea (UE), el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión al considerar que existía un "riesgo claro de violación grave del Estado de derecho" por el control político sobre el Poder Judicial polaco.
Además, el Tribunal de Justicia de la UE impuso a Polonia una multa diaria de un millón de euros por mantener la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo, que consideró como un instrumento del Gobierno para controlar y destituir jueces a su antojo.
El actual Gobierno intenta renovar el Tribunal y restablecer su legitimidad, pero se ha chocado con la resistencia del presidente y de la dirección saliente.
El primer ministro Tusk presentó en febrero de 2024 un plan de Estado de derecho, la Comisión Europea desbloqueó los fondos europeos retenidos y anunció el cierre del procedimiento del artículo 7 en mayo de 2024, al estimar que ya no existía un riesgo claro de violación grave.
Sin embargo, no ha habido más que obstáculos legales a los planes de Tusk, por lo que el TC se encuentra en un punto muerto y en una situación en la que sus integrantes se deniegan mutuamente la legitimidad, lo que ha dado lugar a una crisis institucional de consecuencias inciertas.
Lech Walesa respalda a Tusk
El expresidente polaco y símbolo de la transición política de la década de 1990 Lech Walesa ha expresado este sábado su respaldo al actual primer ministro del país, Donald Tusk, enfrentado con el presidente del país, Karol Nawrocki, por la renovación de los jueces del Tribunal Constituciona.
"Primer ministro Tusk, no tenemos otra opción. ¡Nuestra patria nos necesita! Estoy a su lado en primera línea, sean cuales sean las circunstancias", ha publicado Walesa en redes sociales. "¡Hago un llamamiento a nuestros aliados de nuestra lucha común para que apoyen nuestros esfuerzos!", ha añadido el veterano dirigente político.