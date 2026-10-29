El Gobierno de Francia alerta del "elevado riesgo" para el orden público del próximo sábado

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, ha alertado este jueves de que el sábado, 31 de octubre, existen "riesgos muy elevados" contra el orden público, lo que motivará el despliegue de un "dispositivo excepcional" de las fuerzas de seguridad.

Nuñez ha asegurado, durante una rueda de prensa, que han detectado a través de las redes sociales llamamientos a cometer actos violentos, lo que motivará que se prohíban manifestaciones en los centros de las grandes ciudades del país.

El ministro ha afirmado que por segundo sábado consecutivo se desplegarán 70 000 agentes en todo el país; la semana pasada, sólo en Orleans concentraron a 3000 agentes, ya que coincidía un Congreso de la extrema derecha con una manifestación antifascista, y hacía temer enfrentamientos violentos que finalmente no se produjeron.

El despliegue incluirá todos los cuerpos policiales, drones, helicópteros, brigadas ecuestres y con perros, blindados y cañones de agua.

Para el sábado están convocadas manifestaciones sindicales, estudiantiles y de los “chalecos amarillos", por lo que el control policial será “más elevado”, ya que han detectado llamamientos a convocatorias violentas disimuladas en fiestas de Halloween.

Convocadas a partir de las 20:00 horas con llamamientos "extremadamente violentos", estas manifestaciones serán sistemáticamente prohibidas, ha indicado Nuñez, que ha señalado que prohibirán que, con la excusa de esa fiesta, se acuda a las manifestaciones con el rostro oculto.