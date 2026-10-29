El Likud, el partido del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y Yashar!, la formación del opositor Gadi Eisenkot, han reclamado este jueves que se investiguen las sospechas de injerencia extranjera en las elecciones parlamentarias celebradas el martes en Israel.

La petición llega después de que el presidente de la Comisión Electoral Central (CEC), el juez Noam Sohlberg, enviara una carta al jefe del Shin Bet, el servicio de inteligencia interna israelí, David Zini, para solicitar una investigación sobre las denuncias recibidas.

Aunque Sohlberg reconoce que no puede confirmar el fundamento de las sospechas, considera que deben investigarse a fondo por la posible implicación de actores extranjeros.

"Dado que involucran a entidades extranjeras, existe la obligación de investigarlas a fondo", señala en la misiva.

Las sospechas apuntan a una posible financiación de Catar

Según el diario israelí Haaretz, entre las denuncias figura la supuesta financiación por parte de Catar de iniciativas destinadas a aumentar la participación electoral en las comunidades árabes de Israel.

El Likud ha bautizado el caso como "Raamgate", en referencia al partido árabe Raam, y ha calificado las sospechas de una gravedad sin precedentes. La formación de Netanyahu sostiene que entidades extranjeras habrían intervenido en los comicios y sobornado a votantes para favorecer a los partidos árabes.

El partido también ha afirmado que lo ocurrido constituye un ataque contra la democracia israelí y ha rechazado cualquier cooperación de partidos sionistas con Raam o con la Lista Conjunta, otra formación árabe. Además, ha advertido de que no debe formarse un Gobierno que, a su juicio, suponga un peligro para Israel.

Smotrich pide investigar a los líderes árabes y Ben Gvir reclama detenciones

Tras conocerse la petición de la Comisión Electoral Central, Bezalel Smotrich, líder de Sionismo Religioso, ha reclamado en la red social X que el Shin Bet investigue «hoy mismo» a los dirigentes de los partidos árabes. También ha afirmado que Israel no será vendido al islam radical con dinero procedente del terrorismo.

Por su parte, Itamar Ben Gvir, líder de Poder Judío y exministro de Seguridad Nacional, ha pedido detener a los dirigentes de los partidos árabes sospechosos, incluidos miembros de los Hermanos Musulmanes y sus ramificaciones, siempre que exista una base legal para ello.

Eisenkot, por su parte, ha defendido que Israel debe proteger la integridad de las elecciones e investigar todas las denuncias, pero ha subrayado que el proceso no debe alterar la fecha prevista para la toma de posesión de la nueva Knéset, el Parlamento israelí.