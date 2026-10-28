Francia trata de evitar saqueos y disturbios endureciendo la ley

El Estado francés trata de reforzar sus herramientas policiales y legales para evitar los saqueos y disturbios que se están produciendo en el contexto de las protestas que vienen realizándose en el país por el encarecimiento del coste de vida y en defensa de los servicios públicos. El Gobierno y la ultraderecha han aprobado un proyecto de ley para ampliar la responsabilidad económica de quienes causen los daños.

Aunque la redacción del proyecto tuvo su germen en los disturbios producidos el pasado mes de mayo, después de la victoria del París Saint-Germain en la Liga de Campeones, el Ejecutivo aceleró su tramitación tras los destrozos y saqueos que se están dando durante estas semanas.

Entre las medidas incluidas, destaca la posibilidad de reclamar un montante de hasta 10.000 euros a quienes causen daños, así como a quienes participen de forma deliberada en grupos organizados con el objetivo de perpetrar daños, e incluso a quienes, tras dos órdenes policiales de dispersión, permanezcan en concentraciones susceptibles de alterar el orden público.

La medida legislativa viene precedida de prohibiciones de manifestaciones, controles fronterizos además de otros dispositivos policiales, y Francia no descarta otras medidas como la suspensión de las redes sociales.

Para este próximo sábado está llamada una nueva convocatoria de movilizaciones por parte de sindicatos, asociaciones de estudiantes y los ‘chalecos amarillos’, a los que también tienen previsto sumarse los docentes.

Embargar ayudas

El texto abre la puerta a embargar ayudas a quienes no puedan pagar las indemnizaciones. Entre ellas se encuentran prestaciones sociales, ayudas familiares, subvenciones a la vivienda, renta mínima de inserción y otros subsidios, como la prima de actividad y la ayuda para el inicio del curso escolar.

Las personas que provoquen alteraciones del orden y residan en viviendas sociales podrán, asimismo, ser expulsadas de las mismas. El Senado también apuesta por restringir la entrada a Francia a personas extranjeras en determinados supuestos, nuevas prohibiciones administrativas de manifestaciones así como flexibilizar la utilización de videovigilancia. También incluye un procedimiento de urgencia para retirar, en 24 horas, contenidos de Internet que inciten al vandalismo.

La iniciativa legislativa, aprobada en el Senado con 229 votos a favor (entre ellos, la ultraderechista Agrupación Nacional) y 105 en contra, deberá ser aprobada ahora por la cámara baja, la Asamblea Nacional, algo que es incierto puesto que la aritmética parlamentaria cambia con respecto a la de la cámara alta.