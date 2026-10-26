La UE felicita a Lula por su reelección y le instan a trabajar juntos

El presidente del Consejo Europeo indicó en la misma red social que anoche habló por teléfono con Lula para felicitarlo por la reelección y destacó que la UE y Brasil son "socios sólidos".



"Seguiremos trabajando juntos para profundizar nuestros lazos, enfrentar los desafíos globales y construir un mundo más pacífico y próspero", escribió el socialdemócrata portugués.

Las relaciones bilaterales entre la UE y Brasil se rigen sobre todo por el acuerdo entre el bloque comunitario y el Mercosur, firmado este año tras más de dos décadas de negociaciones.

La UE es el segundo socio comercial de Brasil (después de China), representando el 15,3 % de todo el comercio del país sudamericano, mientras que Brasil es el décimo mayor socio de la UE, con más de 87.000 millones en intercambios comerciales en 2025, según datos de la Comisión Europea.