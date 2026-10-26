La UE felicita a Lula por su reelección y le instan a trabajar juntos
Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, han felicitado este lunes a Luis Inácio Lula de Silva por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, y han llamado a que el país siga trabajando con la Unión Europea (UE).
"La democracia y el multilateralismo han ganado en Brasil. La asociación de Europa con Brasil está floreciendo. Seguiremos a tu lado en los años venideros", escribió la democristiana Von der Leyen en la red social X para congratular al mandatario brasileño por su reelección.
"Juntos seguiremos trabajando estrechamente por un comercio libre y abierto, un orden global basado en reglas y una fuerte ambición por el clima", ha añadido.
El presidente del Consejo Europeo indicó en la misma red social que anoche habló por teléfono con Lula para felicitarlo por la reelección y destacó que la UE y Brasil son "socios sólidos".
"Seguiremos trabajando juntos para profundizar nuestros lazos, enfrentar los desafíos globales y construir un mundo más pacífico y próspero", escribió el socialdemócrata portugués.
Las relaciones bilaterales entre la UE y Brasil se rigen sobre todo por el acuerdo entre el bloque comunitario y el Mercosur, firmado este año tras más de dos décadas de negociaciones.
La UE es el segundo socio comercial de Brasil (después de China), representando el 15,3 % de todo el comercio del país sudamericano, mientras que Brasil es el décimo mayor socio de la UE, con más de 87.000 millones en intercambios comerciales en 2025, según datos de la Comisión Europea.