Lula gana las elecciones de remontada ante Flávio Bolsonaro

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó este domingo un cuarto mandato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que derrotó contra todo pronóstico a Flávio Bolsonaro, hijo y heredero del exgobernante Jair Bolsonaro, que impugnará el resultado.



El histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del candidato de la extrema derecha, lo que supone una diferencia de más de cuatro millones de votos: 64,2 millones de votos contra 59,8 millones de Flávio.



Este resultado significa una inédita y sorprendente remontada en relación al resultado de la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre, cuando Bolsonaro terminó en primera posición y con una ventaja de dos puntos.



Entonces, esa distancia parecía insalvable a la luz de las encuestas y de un escenario político adverso, tras la contundente victoria de la derecha en las elecciones legislativas.



Los sondeos arrojaban un empate técnico, nunca situaron a Lula por delante en los pronósticos de cara a la segunda vuelta y no estuvieron cerca de prever una ventaja final de casi cuatro puntos, tan amplia que incluso superó al margen por el que el mandatario derrotó a Jair Bolsonaro hace cuatro años.