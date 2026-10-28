Será noticia: elecciones en Israel, día clave para el futuro de Tubos Reunidos y presentación de la Feria de Durango

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 28 de octubre de 2026:

- Elecciones en Israel: El escrutinio da de momento la victoria a Netanyahu, pero no lograría la mayoría absoluta y está por ver qué negociaciones y acuerdos podrían producirse.

- Día clave para el futuro de Tubos Reunidos: los inversores que han realizado ofertas de compra de Tubos Reunidos y la SEPI se reunirán para hablar de los 150 millones de euros que la empresa adeuda a la sociedad estatal y a continuación se conocerá si las cinco ofertas siguen vigentes.

- Presentación de la Feria de Durango: Presentarán la imagen de la 61ª edición y las líneas y retos principales de la Feria. Estarán presentes miembros de la asociación Gerediaga, así como representantes de las instituciones públicas que apoyan y promueven la feria.