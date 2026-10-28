Será noticia: elecciones en Israel, día clave para el futuro de Tubos Reunidos y presentación de la Feria de Durango
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 28 de octubre de 2026:
- Elecciones en Israel: El escrutinio da de momento la victoria a Netanyahu, pero no lograría la mayoría absoluta y está por ver qué negociaciones y acuerdos podrían producirse.
- Día clave para el futuro de Tubos Reunidos: los inversores que han realizado ofertas de compra de Tubos Reunidos y la SEPI se reunirán para hablar de los 150 millones de euros que la empresa adeuda a la sociedad estatal y a continuación se conocerá si las cinco ofertas siguen vigentes.
- Presentación de la Feria de Durango: Presentarán la imagen de la 61ª edición y las líneas y retos principales de la Feria. Estarán presentes miembros de la asociación Gerediaga, así como representantes de las instituciones públicas que apoyan y promueven la feria.