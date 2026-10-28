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Albiste izango dira: hauteskundeak Israelen, bilera erabakigarria Tubos Reunidosen etorkizunerako eta Durangoko Auzokaren aurkezpena

Hedabideetako gaurko lerroburu nagusiak, hitz bitan.
Jerusalem (-), 27/10/2026.- Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) casts his ballot, next to his wife Sara, at a polling station in Jerusalem, 27 October 2026. Israelis are heading to the polls in the first nationwide elections since the Hamas-led 07 October 2023 attack. (Elecciones, Jerusalén) EFE/EPA/YONATAN SINDEL / POOL

Hauteskundeak Israelen. Argazkia: EFE.

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 28an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

-Hauteskundeak Israelen: Boto-zenbaketak, oraingoz, garaipena Netanyahuri ematen dio, baina ez luke gehiengo osoa lortuko eta ikusteke dago zer negoziazio eta akordio gerta litezkeen.

-Bilera erabakigarria Tubos Reunidosen etorkizunerako: Tubos Reunidos erosteko eskaintzak egin dituzten inbertitzaileek eta SEPIk bilera egingo dute enpresak Estatuko sozietateari zor dizkion 150 milioi euroen inguruan negoziatzeko eta zirt edo zart egiteko. Ondoren jakingo da bost eskaintzak indarrean jarraitzen duten ala ez.

-Durangoko Azokaren aurkezpena: 61. edizioaren irudia eta Durangoko Azokaren ildo eta erronka nagusiak aurkeztuko dituzte. Horretarako, bertan izango dira Gerediaga elkarteko kideak, bai eta azoka babesten eta sustatzen duten erakunde publikoetako ordezkariak.

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