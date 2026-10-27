Netanyahuk hauteskundeak irabazi ditu, baina ezin izango du gobernua osatu, inkesten arabera
Israelgo Parlamentuak 120 eserleku ditu, eta gehiengoa 61ean dago. Eisenkoten oposizioko blokeak eta Netanyahurenak kopuru hori lortu ezean, alderdi arabiarren babesa (biek, oraingoz, errefusatzen dute) funtsezkoa litzateke gobernua osatzeko.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak irabazi ditu Israelgo hauteskunde orokorrak, 24 eta 25 eserleku artean lortuta (2022an 32 lortu zituen), baina bere blokeak ez du gobernatzeko beharrezkoa den gehiengoa lortu (61 eserleku), eta oposizioko taldeak bi eta hiru eserleku artean gehiago lortu ditu, herrialdeko kanal nagusiek argitaratutako inkesten arabera.
Oposizioko blokeak 52 eta 53 eserleku artean irabaziko lituzke: 21etik 23ra Gadi Eisenkoten Yashar! alderdiak; 12tik 14ra Naftali Benet buru duen Beyajad-ek; 9tik 10era Yair Golanen Demokratak; eta 7tik 9ra Israel Beitenu-k, Avigdor Libermanen alderdiak.
Netanyahuren blokeak, aldiz, 50 eserleku inguru lortuko lituzke: 24 eta 25 artean, agintariaren Likud-erako; 6 eta 8 artean, Aryeh Deriren Shas ultraortodoxorako; 6 eta 7 artean, Itamar Ben Gvir-en Botere Judutarrerako; 6 inguru, Bezalel Smotrichen Sionismo Erlijiosorako; eta 6 eta 7 artean, Yaakov Asher Toraren Judaismo Baturako.
Alderdi arabiarrek 17 eta 18 eserleku artean eskuratuko lituzkete; Israelgo pasaportea duten palestinarren artean parte-hartzea handia izan da.
Jadash, Taal eta Balad ezkerreko alderdiak biltzen dituen Zerrenda Bateratuak 10-11 eserleku lortuko lituzke; Raam islamistak, berriz, 7.
Israelgo Parlamentuak 120 eserleku ditu, eta gehiengoa 61ean dago. Eisenkoten blokea eta Netanyahurena kopuru horretara iristen ez direnez, alderdi arabiarren babesa (biek, oraingoz, errefusatzen dute) funtsezkoa da gobernua osatzeko.