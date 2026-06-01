Los altercados tras la victoria el PSG se saldan con un fallecido, decenas de heridos, cerca de 900 detenidos y 178 agentes heridos

El ministro francés de Interior, Laurent Núñez, ha indicado este lunes que los incidentes tras la victoria del París Saint Germain (PSG) en la final de la Liga de Campeones el sábado ha dado lugar a la detención de 890 personas y que 178 agentes de las fuerzas del orden han resultado heridos.

Según ha señalado Núñez en la emisora France Info el número de arrestos es un 45 % superior al del pasado año cuando se produjo la primera victoria del PSG en la Liga de Campeones, cuyas celebraciones degeneraron también en altercados.

"Sabíamos que estas celebraciones iban a dar lugar a desmanes, disturbios, pillajes, ataques contra las fuerzas del orden. Por eso teníamos un gran dispositivo (policial) y había consignas de extrema firmeza en las intervenciones. Es lo que se ha hecho sistemáticamente", ha señalado para explicar el incremento en las detenciones.

Sobre las razones de esa violencia, el ministro ha dado a entender que las razones hay que buscarlas más allá del fútbol.

En previsión de incidentes, el Gobierno francés había desplegado 22 000 policías y gendarmes en toda Francia, 8000 en París y su área metropolitana. Así lo ha recordado la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, quien ha insistido en que los altercados que han rodeado las celebraciones del triunfo del PSG "son inaceptables e incomprensibles para nuestros ciudadanos”.

Ha afirmado que hay “un problema de violencia endémica en Francia, una violencia que se repite. Tenemos un problema de educación, un problema cultural", ha asegurado y ha apelado a la responsabilidad colectiva, la política y también la parental, de las familias.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha manifestado que está "harto de las escenas de violencia inaceptables" vistas el sábado en París y otras ciudades francesas tras el triunfo del PSG en la final de la Liga de Campeones y ha agradecido el trabajo de las fuerzas del orden.

La violencia callejera "no es fútbol", ha aclarado el presidente francés, quien ha tildado de "inclasificable" lo sucedido. Ha asegurado que no volverá a tolerar situaciones así, pues es el segundo año consecutivo que suceden graves incidentes en Francia, sobre todo en París, tras el triunfo europeo del PSG.

Entre los múltiples incidentes que se produjeron en la noche del sábado al domingo, el más trágico por las consecuencias fue la muerte de un motorista de 24 años que chocó contra unos bloques de hormigón que se habían puesto en la periférica de París, la ronda que circunda la ciudad.

Además de los agentes, más de 200 personas resultaron heridas de diversa consideración en los altercados y los daños materiales son cuantiosos