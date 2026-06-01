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La ultraderecha colombiana vence en la primera vuelta, con cuestionamientos de la izquierda al sistema informático de conteo

El ultraderechista Abelardo de la Espirella ha adelantado a la izquierda en la primera vuelta de las elecciones de Colombia este domingo. El 21 de junio disputará la segunda vuelta con el izquierdista Iván Cepeda.
AME7329. BARRANQUILLA (COLOMBIA), 31/05/2026.- El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, habla al final de la jornada electoral este domingo, en Barranquilla (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr
Abelardo de la Espriella, en el acto de la noche electoral. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Kolonbiako ultraeskuinak irabazi du lehen itzulia, eta ezkerrak zalantzan jarri du zenbaketa sistema informatikoa
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EITB

Última actualización

El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria,  ha adelantado este domingo a la izquierda en la primera vuelta de la presidenciales colombianas, que han tenido una participación del 57,88 %. La segunda vuelta se disputará el 21 de junio con el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien ha puesto en duda los resultados.

La Registraduría Nacional, organizadora de las elecciones ha informado de que, con el 99,99 % de las mesas informadas, De la Espriella, apodado 'el Tigre', del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, ha obtenido 10 361 413 votos (43,74 %), lo que significa una ventaja de 673 168 papeletas frente a Cepeda, que ha logrado 9 688 245 sufragios (40,9 %).

Como ningún candidato ha obtenido la mitad más uno de los votos necesarios para proclamarse vencedor en primera vuelta, De la Espriella y Cepeda irán a una segunda ronda en tres semanas.

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 1,6 millones de votos, ha quedado en tercer lugar.

En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con un millón de votos, que representan el 4,26 %.

Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se situó en el quinto lugar con 225.517 votos (0,95 %).

La participación ha sido la más alta para una primera vuelta desde que entró en vigor la Constitución de 1991 en un país tradicionalmente abstencionista en el que el voto no es obligatorio y la asistencia a las urnas suele ser ligeramente superior al 50 %.

AME7330. BOGOTÁ (COLOMBIA), 31/05/2026.- El candidato a la Presidencia de Colombia Iván Cépeda (d), habla junto a la candidata a la vicepresidencia, Aida Quilcué, durante una rueda de prensa tras conocerse los resultados electorales, este domingo en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Gustavo Petro: “Como presidente no acepto los resultados de preconteo”

El resultado preliminar ha sido rechazado por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien desde hace meses ha cuestionado la transparencia del sistema electoral. El mandatario sostiene que el conteo, elaborado por la Registraduría y cuyos resultados son informativos y no tienen validez jurídica, se basa en un software que presenta inconsistencias respecto al censo electoral oficial.

"Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software (...) que tiene 800 000 personas adicionales", afirmó Petro, quien añadió que algunas de las mesas ya impugnadas demuestran que "centenares de miles de votos fueron agregados", aunque no ha presentado pruebas de esa afirmación.

Por ello ha insistido en que los únicos resultados con validez legal serán los que determinen los jueces de la República en el escrutinio, en el que revisarán las actas y consolidarán oficialmente el resultado de las elecciones.

También Cepeda ha planteado dudas: “Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885 000 personas", dijo Cepeda en Bogotá ante sus seguidores, sin dar detalles sobre el origen de esa cifra.

Movimientos de cara a segunda vuelta

Los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa, y de Chile, José Antonio Kast, todos ellos de derecha, así como otros líderes de la ultraderecha como Santiago Abascal (Vox, España) han felicitado al ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Los expresidentes de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022) han felicitado también a De la Esrpiella y han pedido el voto para él.

Tras las votaciones del domingo, la senadora Valencia no ha titubeado y ha anunciado inmediatamente que apoyará en la segunda vuelta a De la Espriella.

Sin embargo, su compañero de fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, ha manifestado que los votos que esperaban recibir de buena parte de la derecha "desaparecieron" por la campaña de De la Espriella, que consideró "sucia, machista, homofóbica".

Oviedo, un economista, abiertamente homosexual, ha dicho que, a diferencia de Valencia, informará el próximo 3 de junio su postura de cara a la segunda vuelta porque es "una decisión seria".

El candidato Fajardo, por su lado, ha asegurado que el millón de votos que han obtenido en la primera vuelta es "importante" para definir la contienda entre De la Espriella y Cepeda.

El exsenador Roy Barreras, que apenas ha recibido 14 108 votos (0,05 %) y ha quedado en el penúltimo lugar entre 11 candidatos, ha anunciado su apoyo a la candidatura de Cepeda.

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