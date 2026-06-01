La ultraderecha colombiana vence en la primera vuelta, con cuestionamientos de la izquierda al sistema informático de conteo

El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ha adelantado este domingo a la izquierda en la primera vuelta de la presidenciales colombianas, que han tenido una participación del 57,88 %. La segunda vuelta se disputará el 21 de junio con el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien ha puesto en duda los resultados.

La Registraduría Nacional, organizadora de las elecciones ha informado de que, con el 99,99 % de las mesas informadas, De la Espriella, apodado 'el Tigre', del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, ha obtenido 10 361 413 votos (43,74 %), lo que significa una ventaja de 673 168 papeletas frente a Cepeda, que ha logrado 9 688 245 sufragios (40,9 %).

Como ningún candidato ha obtenido la mitad más uno de los votos necesarios para proclamarse vencedor en primera vuelta, De la Espriella y Cepeda irán a una segunda ronda en tres semanas.

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 1,6 millones de votos, ha quedado en tercer lugar.

En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con un millón de votos, que representan el 4,26 %.

Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se situó en el quinto lugar con 225.517 votos (0,95 %).

La participación ha sido la más alta para una primera vuelta desde que entró en vigor la Constitución de 1991 en un país tradicionalmente abstencionista en el que el voto no es obligatorio y la asistencia a las urnas suele ser ligeramente superior al 50 %.