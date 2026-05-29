Guerra en Oriente Próximo
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Trump concluye la reunión en la Casa Blanca sin tomar una decisión sobre un acuerdo con Irán

El presidente estadounidense había anunciado que sería este viernes cuando tomara “una decisión final” sobre la guerra.
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Euskaraz irakurri: Iranekin akordioa lortzeko erabakirik hartu gabe amaitu du Trumpek bilera Etxe Zurian
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Agencias | EITB

Última actualización

La reunión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido este viernes en la Casa Blanca con su equipo de seguridad para tomar una "decisión final" sobre Irán ha concluido sin ningún acuerdo, informa el diario The New York Times.

La reunión ha durado cerca de dos horas en la sala de crisis de la Casa Blanca pero el presidente no ha llegado a ninguna decisión sobre un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Próximo, ha explicado al periódico un alto cargo de la Administración que ha hablado de manera anónima.

El Gobierno estadounidense cree estar cerca de un trato, pero aún quedan ciertos asuntos por debatir, entre ellos el desbloqueo de fondos iraníes, agrega el New York Times.

Trump había anunciado que convocaba este viernes un encuentro en la Casa Blanca "para tomar una decisión final" sobre Irán.

En una publicación en la red Truth Social, Trump subrayó que la República Islámica debe renunciar a desarrollar un arma nuclear y debe reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz, que mantiene bloqueado en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

La Casa Blanca anunció el jueves que sus negociadores alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán, que está pendiente de la aprobación final de Trump, aunque Teherán negó haber cerrado un trato.

Estados Unidos Donald Trump Oriente Próximo Irán Internacional

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