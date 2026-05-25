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China, cada vez más cerca de la Luna: la nave Shenzhou-23 partió anoche rumbo a la estación espacial Tiangong

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Txina gero eta gertuago da Ilargitik: Shenzhou-23 ontzia bart abiatu zen Tiangong espazio estaziora
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EITB

Última actualización

La nave espacial Shenzhou-23 partió anoche del desierto chino de Gobi, en el norte del país, con un objetivo claro: enviar astronautas a la Luna para 2030. Este es otro ejemplo de lo rápido que está avanzando China en este sector. A pesar de haberse unido a la carrera espacial décadas más tarde que las demás potencias, el gigante asiático ya se ha convertido en el principal rival de Estados Unidos en el espacio.

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