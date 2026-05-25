La OMS eleva a más de 900 los casos sospechosos o confirmados de ébola en la RDC
Los casos sospechosos o confirmados de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se elevan ya a más de 900, incluyendo 101 en los que la presencia del virus se ha identificado en los laboratorios, según ha indicado la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado las dificultades para atender el brote en la provincia de Ituri, epicentro de la crisis, donde una de cada cuatro personas necesita asistencia humanitaria y una de cada cinco es desplazada interna.
"La violencia está obligando a la gente a huir, incluidos trabajadores sanitarios y humanitarios, lo que está dificultando gravemente los esfuerzos para ampliar el rastreo de contactos del ébola e identificar las infecciones con la suficiente antelación como para proporcionar apoyo", ha subrayado.
Un total de 204 "muertes probables" se han registrado hasta la fecha por la epidemia declarada el pasado día 15, según informó el sábado el Gobierno congoleño.
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