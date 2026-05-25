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La OMS eleva a más de 900 los casos sospechosos o confirmados de ébola en la RDC

El director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado las dificultades para atender el brote en la provincia de Ituri, epicentro de la crisis, donde una de cada cuatro personas necesita asistencia humanitaria y una de cada cinco es desplazada interna.
Bunia (Congo, The Democratic Republic Of The), 23/05/2026.- Sanitation workers wearing protective gear disinfect market stalls at a wet market in Bunia, Ituri province, Democratic Republic of the Congo, 23 May 2026, as part of containment measures to halt the spread of the Ebola virus. The World Health Organization (WHO) recently raised the national risk level to 'very high' following a surge in cases. The outbreak, officially declared by the DRC Ministry of Health on 15 May, is driven by the Bundibugyo strain of the virus, for which there are currently no approved vaccines or specific therapeutic treatments. EFE/EPA/STRINGER
Adoptan medidas sanitarias en el mercado de Ituri. Foto EFE.
Euskaraz irakurri: Osasunaren Mundu Erakundeak 900 ebola kasu baino gehiago zenbatu ditu RDCn, susmagarriak eta baieztatuak batuta
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Agencias | EITB

Última actualización

Los casos sospechosos o confirmados de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se elevan ya a más de 900, incluyendo 101 en los que la presencia del virus se ha identificado en los laboratorios, según ha indicado la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado las dificultades para atender el brote en la provincia de Ituri, epicentro de la crisis, donde una de cada cuatro personas necesita asistencia humanitaria y una de cada cinco es desplazada interna.

"La violencia está obligando a la gente a huir, incluidos trabajadores sanitarios y humanitarios, lo que está dificultando gravemente los esfuerzos para ampliar el rastreo de contactos del ébola e identificar las infecciones con la suficiente antelación como para proporcionar apoyo", ha subrayado.

Un total de 204 "muertes probables" se han registrado hasta la fecha por la epidemia declarada el pasado día 15, según informó el sábado el Gobierno congoleño. 

¿Qué sabemos de las vacunas que se están desarrollando contra el ébola Bundibugyo?
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