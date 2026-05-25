Ebola
Osasunaren Mundu Erakundeak 900 ebola-kasu baino gehiago zenbatu ditu RDCn, susmagarriak eta  baieztatuak batuta

Tedros Adhanom Ghebreyesus Agentziako zuzendari nagusiak aitortu du zailtasunak daudela agerraldi ari aurre egiteko, Ituri probintzian batez ere; eskualde hori da krisiaren epizentroa eta bertan lau pertsonatik batek laguntza humanitarioa behar du eta bost biztanletik herrialdeko baste puntu batzuetatik ihesi iritsitakoak dira. 

Bunia (Congo, The Democratic Republic Of The), 23/05/2026.- Sanitation workers wearing protective gear disinfect market stalls at a wet market in Bunia, Ituri province, Democratic Republic of the Congo, 23 May 2026, as part of containment measures to halt the spread of the Ebola virus. The World Health Organization (WHO) recently raised the national risk level to 'very high' following a surge in cases. The outbreak, officially declared by the DRC Ministry of Health on 15 May, is driven by the Bundibugyo strain of the virus, for which there are currently no approved vaccines or specific therapeutic treatments. EFE/EPA/STRINGER

Ituriko merkatuan osasun-neurriak hartzen ari dira. Argazkia: EFE.

Kongoko Errepublika Demokratikoan (RDC) ebola kasu susmagarriak edota baieztatuak 900 baino gehiago dira dagoeneko, Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) adierazi duenez; horieytatik 101 kasutan laborategian identifikatu da birusaren presentzia.

"Indarkeriaren ondorioz, jendeak ez du ihes egin beste aukerarik, osasun-langileak eta langile humanitarioak barne, eta horrek asko zailtzen du ebolaren kontaktuen bilaketa zabaltzeko eta infekzioak behar besteko aurrerapenarekin identifikatzeko ahalegina", azpimarratu du.

Hilaren 15ean epidemia izendatu zenetik, 204 dira ebolaren ondioriozko "heriotza probableak", Kongoko Gobernuak larunbatean jakinarazi zuenez. 

