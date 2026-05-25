Marco Rubio asegura que EE. UU. "no hará un mal acuerdo" y que sólo falta la respuesta de Irán
El secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio, ha asegurado este lunes que el presidente Donald Trump no hará un "mal acuerdo" con Irán y ha explicado que las negociaciones para un pacto siguen en marcha debido a que el sistema interno de Irán requiere más tiempo para responder.
"Todavía estamos trabajando en ello, toma un poco de tiempo recibir una respuesta (...) Como dijo el presidente, no tiene prisa. No va a firmar un mal acuerdo. Quiero decir que no hará un mal acuerdo. Así que veremos qué pasa", declaró Rubio a los medios desde la base aérea de Nueva Delhi.
Al ser preguntado por los obstáculos en las negociaciones, Rubio ha aclarado que el proceso solo está a la espera de la respuesta oficial de la República Islámica.
Ayer, domingo, Trump afirmó que las conversaciones con Irán siguen progresando adecuadamente con vistas a la posible firma de un acuerdo "de principios" (un primer paso al fin definitivo de la guerra y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz), pero que en ningún caso firmará un acuerdo a todo correr porque "ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien".
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