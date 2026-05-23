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Evacuadas 40.000 personas en California por el riesgo de explosión de un tanque con químicos tóxicos

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 40.000 pertsona ebakuatu dituzte Kalifornian, kimiko toxikoak zituen tanke bat lehertzeko arriskuagatik
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EITB

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Unas 40.000 personas han sido evacuadas de urgencia en el condado de Orange, en California, ante el riesgo inminente de explosión de un tanque industrial que almacena sustancias químicas altamente volátiles y que ha comenzado a presentar fugas y fallos estructurales. 

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