Evacuadas 40.000 personas en California por el riesgo de explosión de un tanque con químicos tóxicos

El templo vinculado al santo budista Kukai fue construido en el año 806 en el monte Misen, en la isla de Miyajima, y desde entonces ha albergado la "llama eterna", un fuergo sagrado que durante 1200 años ha estado prendida de forma ininterrumpida. Con este fuego se encendió la llama del Parque de la Paz de Hiroshima en 1964, que permanecerá encendida hasta la desaparición de todas las bombas nucleares del mundo. No hay que lamentar daños personales, pero la pérdida patrimonial es insustituible.