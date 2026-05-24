Un hombre dispara a un puesto de control de seguridad de la Casa Blanca

La mayoría de los alrededor de 430 activistas detenidos por Israel en aguas internacionales cuando navegaban rumbo a Gaza han abandonado Israel en tres aviones fletados por Turquía desde el aeropuerto de Ramon, en el extremo sur del territorio israelí. Los miembros de la flotilla han denunciado un "grave patrón de escalada de violencia" contra los defensores de Palestina.