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Un hombre dispara a un puesto de control de seguridad de la Casa Blanca

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gizon bat tiroka hasi da Etxe Zuriaren segurtasun kontrol postu baten aurka
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Agencias | EITB

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El hombre, que según medios estadounidenses, tenía 21 años, problemas mentales y había sido detenido anteriormente en la zona, ha resultado muerto, tiroteado por la policía. Un transeúnte ha resultado herido.

Estados Unidos Internacional

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