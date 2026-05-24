Un hombre dispara a un puesto de control de seguridad de la Casa Blanca
El hombre, que según medios estadounidenses, tenía 21 años, problemas mentales y había sido detenido anteriormente en la zona, ha resultado muerto, tiroteado por la policía. Un transeúnte ha resultado herido.
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Varias personas heridas y cuatro detenidas en los incidentes registrados a la llegada de los activistas vascos al aeropuerto de Loiu
Tosos los detenidos han quedado en libertad. Varios agentes han golpeado con porras a los activistas y la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación se ajusta a las instrucciones en vigor.
Francia veta la entrada en su territorio al ministro israelí Ben Gvir, que humilló a la Flotilla
"Desde hoy, Itamar Ben Gvir tiene prohibido entrar en territorio francés. Esta decisión responde a sus actuaciones incalificables contra ciudadanos franceses y europeos pasajeros de la Global Sumud Flotilla", ha señalado Barrot en sus redes sociales.
Evacuadas 40.000 personas en California por el riesgo de explosión de un tanque con químicos tóxicos
Unas 40.000 personas han sido evacuadas de urgencia en el condado de Orange, en California, ante el riesgo inminente de explosión de un tanque industrial que almacena sustancias químicas altamente volátiles y que ha comenzado a presentar fugas y fallos estructurales.
Al menos 90 muertos por una explosión en una mina de carbón en China
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Suspendida la bienvenida a los miembros de la flotilla en Loiu, debido a que dos de los integrantes se encuentran en el hospital
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Estados Unidos asegura que ha redirigido un total de 94 buques en cumplimiento del bloqueo a puertos iraníes.
Los activistas de la Flotilla, ya deportados, denuncian un "grave patrón de escalada de violencia"
La mayoría de los alrededor de 430 activistas detenidos por Israel en aguas internacionales cuando navegaban rumbo a Gaza han abandonado Israel en tres aviones fletados por Turquía desde el aeropuerto de Ramon, en el extremo sur del territorio israelí. Los miembros de la flotilla han denunciado un "grave patrón de escalada de violencia" contra los defensores de Palestina.