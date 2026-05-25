Díez-Antxustegi: "El PNV es muy crítico con Sánchez, pero eso no quiere decir que vayamos a apoyar a Feijóo"
Por otro lado, "no me gustaron las imágenes que vimos el sábado en Loiu y Mendizorroza", ha señalado sobre la actuación de la Ertzaintza con los activistas de la flotilla.
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Las declaraciones se producen un día después de que Esteban pidiera a Sánchez que termine la legislatura este año, al considerar que “sería irresponsable seguir más allá de 2026”. El presidente del Gobierno español ha destacado que el país está creciendo seis veces más que la media de la zona euro, un "éxito compartido" de empresas, trabajadores, familias e instituciones públicas "con el Gobierno de España al frente".
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La cátedra se creó según los trámites previstos y la información de sus cuentas bancarias "concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales", según los informes de la UCO remitidas al juez Juan Carlos Peinado. Sin embargo, llama la "atención" sobre la contratación de dos empresas para desarrollar el software para la cátedra: Deloitte Consulting y Making Science Group.
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