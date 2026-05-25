ENTREVISTA EN EGUN ON

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Díez-Antxustegi: "El PNV es muy crítico con Sánchez, pero eso no quiere decir que vayamos a apoyar a Feijóo"

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Euskaraz irakurri: Diez-Antxustegi: "EAJ oso kritikoa da Sanchezekin, baina horrek ez du esan nahi Feijoo babestuko dugunik"
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Por otro lado, "no me gustaron las imágenes que vimos el sábado en Loiu y Mendizorroza", ha señalado sobre la actuación de la Ertzaintza con los activistas de la flotilla.

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