Coalición Canaria da por finiquitada la legislatura y pide elecciones: "Toca que los ciudadanos elijan nuevo gobierno"

Los cimientos de la legislatura parecen agrietarse por momentos. Después de que el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, trasladase a Pedro Sánchez la necesidad de adelantar las elecciones a este año, Coalición Canaria ha escenificado un movimiento en una línea similar.

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha dado por finiquitada la actual legislatura presidida por Pedro Sánchez y ha defendido que "lo lógico" sería convocar elecciones este año para hacer "borrón y cuenta nueva" en 2027 y empezar a trabajar con un nuevo gobierno.



"El árbitro pitó la hora. Toca que los ciudadanos opinen y elijan un nuevo Gobierno", ha asegurado la portavoz parlamentaria en una entrevista en 'Radio Club Tenerife'.

Tras los casos de corrupción que afectan al Gobierno de Sánchez, la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' o la imposibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado que permitan cumplir compromisos con Canarias.