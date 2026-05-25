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Coalición Canaria da por finiquitada la legislatura y pide elecciones: "Toca que los ciudadanos elijan nuevo gobierno"

Insiste a Sánchez en una cuestión de confianza y dice que el PP no le ha contactado para una moción de censura porque no le dan los números.

VITORIA, 20/05/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales (i), y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se han reunido este miércoles en el palacio de Ajuria Enea en Vitoria para tratar asuntos como la política migratoria, las medidas para paliar las consecuencias económica de la guerra de Irán y los acuerdos de colaboración en materia de innovación y de políticas sociales que se mantienen ambas comunidades. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto al lehendakari, Imanol Pradales. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Coalicion Canariak legegintzaldia bukatutzat eman du eta hauteskundeak eskatu ditu: "Herritarrek gobernu berria aukeratzeko momentua da"
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EITB

Última actualización

Los cimientos de la legislatura parecen agrietarse por momentos. Después de que el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, trasladase a Pedro Sánchez la necesidad de adelantar las elecciones a este año, Coalición Canaria ha escenificado un movimiento en una línea similar.

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha dado por finiquitada la actual legislatura presidida por Pedro Sánchez y ha defendido que "lo lógico" sería convocar elecciones este año para hacer "borrón y cuenta nueva" en 2027 y empezar a trabajar con un nuevo gobierno.
  
 "El árbitro pitó la hora. Toca que los ciudadanos opinen y elijan un nuevo Gobierno", ha asegurado la portavoz parlamentaria en una entrevista en 'Radio Club Tenerife'.

Tras los casos de corrupción que afectan al Gobierno de Sánchez, la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' o la imposibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado que permitan cumplir compromisos con Canarias.

Portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido

Es evidente que la legislatura ya no va a dar más de sí"

Cuestionada por el aviso del PNV, cuyo presidente, Aitor Esteban, ha indicado que "sería irresponsable" continuar la legislatura en 2027, Valido ha recordado que el partido vasco "en este momento no se plantea una moción de censura porque no le gusta la alternativa".

"Pero tiene que ser sensato en sus declaraciones", ha señalado la dirigente de Coalición Canaria, que ha cuestionado asimismo que el Ejecutivo de coalición pueda mantenerse el año que viene ante la falta de apoyo parlamentario.

Valido ha reconocido que no hay conversaciones ni negociación con el Gobierno, si bien apoyará en el Congreso "lo que es importante para la ciudadanía y Canarias", reprochando no obstante que el Estado adeuda "1.200 millones de transferencias corrientes" que viene provocada "por la falta de presupuestos por tercer año consecutivo".

"Es evidente que la legislatura ya no va a dar más de sí y creo que la gente tiene derecho a pronunciarse", ha reivindicado. 

Psoe Pedro Sánchez Política

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