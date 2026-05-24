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Esteban pide a Sánchez que termine la legislatura este año, ya que "sería irresponsable seguir más allá de 2026"

El presidente del EBB ha recordado que ya van nueve “escándalos judiciales” abiertos que están rodeando al Gobierno español, los cuales son “absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y la estabilidad gubernamental".
DURANGO, 24/05/2026.- El presidente del PNV, Aitor Esteban (i) y el lehendakari Imanol Pradales (d), saludan en su llegada al mitin que el PNV ha organizado este domingo en Durango, Bizkaia, con el lema 'Aurrera Diharduen Indarra', “La fuerza que sigue adelante”, a un año de las elecciones municipales y forales. EFE/Javier Zorrilla
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Euskaraz irakurri: Estebanek legegintzaldia aurten amaitzeko eskatu dio Sanchezi, jarraitzea "arduragabekeria" litzatekeela iritzita
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El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha valorado la actual situación política en el Estado español, en el acto que han celebrado los jeltzales este domingo en Durango, a un año de las elecciones municipales y forales. Esteban ha pedido a Sánchez que termine la legislatura este año, ya que “sería irresponsable seguir más allá de 2026, sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada”.

Esteban ha hecho referencia a las últimas noticias sobre el ‘caso Plus Ultra’, que afectan directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y ha recordado que ya van nueve “escándalos judiciales” abiertos que están rodeando al Gobierno español, los cuales son “absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y la estabilidad gubernamental. Y quiero decirlo muy claro: aquí no vale todo”.

En el Estado español no hay proyecto, no hay rumbo”, ha lamentado el presidente del EBB, en el multitudinario acto del PNV en el espacio Landako Gunea, bajo el lema ‘Aurrera Diharduen Indarra. ADI 26/27’. “¿Cuáles son sus prioridades? No lo sabemos, no hay presupuestos. Todo son banderines ideológicos. Banderines sin una mayoría. Pura cáscara. Relato vacío”, ha añadido.

Asimismo, Esteban ha criticado con firmeza la actitud de la ministra de Sanidad, Mónica García, con relación a la huelga de médicos, que protestan contra la reforma del Estatuto Marco, y que está afectando directamente a Osakidetza. “Les da igual que la huelga siga afectando a aquellas comunidades cuya sanidad es rotundamente pública, como Euskadi. Su irresponsabilidad perjudica a nuestra ciudadanía”, ha dicho.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la negociación, para tratar de alcanzar un acuerdo que solucione este conflicto. “Si no nos dejan gestionarlo desde aquí, la única vía es negociar, negociar y negociar. No hay otra. Que se siente ya la ministra con las y los médicos. Y que lo haga Sánchez si no. Porque en esto, como presidente del Gobierno del Estado, él es tan responsable como la ministra”, ha asegurado.

Con todo, el presidente del EBB ha sido firme en sus declaraciones: “Este panorama ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura”. Y ha apelado a “ofrecer respuestas desde la centralidad política”, ya que “la gente espera soluciones, no ruido ni promesas vacías”, en materias como vivienda, seguridad, salud, derechos lingüísticos o migración.

El presidente del EBB, Aitor Esteban (i), y el Lehendakari, Imanol Pradales (d), durante el acto político ADI 26/27, a 24 de mayo de 2026, en Durango, Vizcaya, País Vasco (España). El PNV celebra este domingo en Landako Gunea de Durango el acto ADI 26/27, concebido como el pistoletazo de salida para las elecciones municipales y forales de mayo de 2027. Bajo el lema ‘Aurrera Diharduen Indarra’, el Euzkadi Buru Batzar busca movilizar a sus bases ante la inminencia de las citas electorales. David de Haro / Europa Press 24/5/2026
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