Esteban pide a Sánchez que termine la legislatura este año, ya que "sería irresponsable seguir más allá de 2026"
El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha valorado la actual situación política en el Estado español, en el acto que han celebrado los jeltzales este domingo en Durango, a un año de las elecciones municipales y forales. Esteban ha pedido a Sánchez que termine la legislatura este año, ya que “sería irresponsable seguir más allá de 2026, sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada”.
Esteban ha hecho referencia a las últimas noticias sobre el ‘caso Plus Ultra’, que afectan directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y ha recordado que ya van nueve “escándalos judiciales” abiertos que están rodeando al Gobierno español, los cuales son “absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y la estabilidad gubernamental. Y quiero decirlo muy claro: aquí no vale todo”.
“En el Estado español no hay proyecto, no hay rumbo”, ha lamentado el presidente del EBB, en el multitudinario acto del PNV en el espacio Landako Gunea, bajo el lema ‘Aurrera Diharduen Indarra. ADI 26/27’. “¿Cuáles son sus prioridades? No lo sabemos, no hay presupuestos. Todo son banderines ideológicos. Banderines sin una mayoría. Pura cáscara. Relato vacío”, ha añadido.
Asimismo, Esteban ha criticado con firmeza la actitud de la ministra de Sanidad, Mónica García, con relación a la huelga de médicos, que protestan contra la reforma del Estatuto Marco, y que está afectando directamente a Osakidetza. “Les da igual que la huelga siga afectando a aquellas comunidades cuya sanidad es rotundamente pública, como Euskadi. Su irresponsabilidad perjudica a nuestra ciudadanía”, ha dicho.
Por ello, ha hecho un llamamiento a la negociación, para tratar de alcanzar un acuerdo que solucione este conflicto. “Si no nos dejan gestionarlo desde aquí, la única vía es negociar, negociar y negociar. No hay otra. Que se siente ya la ministra con las y los médicos. Y que lo haga Sánchez si no. Porque en esto, como presidente del Gobierno del Estado, él es tan responsable como la ministra”, ha asegurado.
Con todo, el presidente del EBB ha sido firme en sus declaraciones: “Este panorama ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura”. Y ha apelado a “ofrecer respuestas desde la centralidad política”, ya que “la gente espera soluciones, no ruido ni promesas vacías”, en materias como vivienda, seguridad, salud, derechos lingüísticos o migración.
Te puede interesar
El PNV apuesta por seguir fortaleciendo el autogobierno en un acto multitudinario en Durango
En la cita, celebrada a exactamente un año de las próximas elecciones municipales y forales, el lehendakari ha recordado y puesto en valor los “derechos históricos” de toda la ciudadanía vasca. En este contexto, ha reclamado por enésima vez el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika.
Zupiria lamenta los incidentes y "provocaciones" al llegar la Flotilla a Loiu
Ha mostrado su preocupación porque se empañe la imagen de la Ertzaintza con lo sucedido ayer, y más por relacionar los hechos con una causa como la Palestina y la denuncia del genocidio israelí.
Zupiria lamenta lo ocurrido en Loiu y asume la responsabilidad
El consejero de Seguridad dice que no debería haber ocurrido porque todo estaba hablado con las partes. Ha asumido la responsabilidad de investigar si las actuaciones de la Ertzaintza se ajustaron a las directivas vigentes, y la actitud de las personas que "provocaron" la situación.
Zupiria comparecerá el martes en el Parlamento tras los incidentes ocurridos en el recibimiento a miembros de la Flotilla
El consejero de Seguridad y los responsables del departamento han lamentado lo sucedido y se han comprometido a dar una respuesta ante lo sucedido: “intentaremos aclarar cuanto antes los incidentes ocurridos y las responsabilidades que se pudieran derivar”. Por otra parte, mañana por la mañana, realizará declaraciones ante los medios en Durango.
EH Bildu, Sumar y Podemos Euskadi denuncian la actuación de Ertzaintza contra miembros de la Flotilla
EH Bildu ha denunciado que "la violencia ejercida contra una acción que simboliza la solidaridad y la defensa de los derechos humanos no tiene ninguna justificación. No es aceptable golpear y detener en Euskal Herria a personas que han sido secuestradas por Israel". Sumar y Podemos también han denunciado firmemente lo ocurrido.
De Andrés afirma que Zapatero es un ser "abyecto" que "usó" a Venezuela para "forrarse"
El presidente del PP vasco ha dicho que es normal que muchos socialistas no se crean la imputación porque "precisamente Zapatero representa el modelo socialista". "Por eso yo me lo creo", ha apuntado.
Torres ve desconcertante e injustificado el "amago de marcha atrás" del PNV con el Mundial
El secretario general del PSE-EE de Bizkaia y vicelehendakari segundo, Mikel Torres, ha defendido las candidaturas de Bilbao y San Sebastián para acoger partidos del Mundial de Fútbol 2030 y ha manifestado que "Bilbao tiene que ser sede del Mundial de 2030. Euskadi en su conjunto tiene que responder con solvencia y con buen hacer al reto de que Bilbao y San Sebastián acojan partidos del Mundial".
El PNV carga contra Mónica García por la huelga de médicos, mientras que EH Bildu dice que el problema viene de antes
PSE-EE, EH Bildu, PP y Sumar coinciden en la capacidad del Gobierno Vasco para gestionar aspectos organizativos que "se resuelven aquí".
El PSN muestra su "respeto absoluto" a la presunción de inocencia de Rodríguez Zapatero
La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, ha señalado que solo tienen “buenas palabras” hacia el expresidente por “todo el legado” del que, ha dicho, “están disfrutando todos los navarros y navarras” tras sus años al frente del Ejecutivo.