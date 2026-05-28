Israel vuelve a bombardear Líbano y deja al menos 17 muertos
Al menos 17 personas, entre ellas tres niños y un militar, han muerto este jueves en nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra Líbano, a pesar del alto el fuego pactado en abril.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró el martes que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3200 personas desde principios de marzo, a pesar del alto el fuego y las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.
Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Teherán.
Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras 13 meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.
Netanyahu ordena hacerse con el 70 % de la Franja de Gaza
Asimismo, Netanyahu ha afirmado este jueves que ha dado orden al Ejército israelí para tomar el control del 70 % de la Franja de Gaza, por encima de la denominada 'línea amarilla' a la que se replegaron las tropas israelíes en el marco del acuerdo alcanzado en octubre del pasado año con Hamás para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"Ahora nos encontramos en un proceso en el que estamos gestionando nuestras fuerzas en múltiples frentes. Tenemos que presionar a Hezbolá (en Líbano). En estos momentos estamos presionando a Hamás. Ya controlamos plenamente el 60 % del territorio de la Franja de Gaza y mi orden es llegar al 70 %", ha declarado Netanyahu durante un evento de una institución educativa y retransmitido por la televisión israelí.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado este mismo jueves que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han confirmado 922 muertos y 2786 heridos, mientras que se han recuperado 781 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las fuerzas israelíes.
Te puede interesar
Estados Unidos confirma un preacuerdo con Irán que ahora debe ser aprobado por Trump
Según la información adelantada por el medio Axios, el acuerdo estipula que la navegación a través del estrecho, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí, será "sin restricciones".
Mikel Ayestarán: "El acuerdo entre Irán y EE. UU. está cerca y las partes comienzan a controlar el relato"
Irán ha desvelado hoy miércoles que ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos en el que se dice que el control de Ormuz estará en manos iraníes y de Oman. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha desmentido ese punto asegurando que no habrá acuerdo en ese sentido. El corresponsal de EITB en Oriente Medio explica que las partes están luchando también por la narrativa de lo ocurrido.
Detenido en Berlín un presunto colaborador del autor del apuñalamiento a un turista de Bilbao
El ataque ocurrió en febrero del año pasado junto al Monumento a los Judíos de Europa Asesinados. La víctima, un joven bilbaíno de 30 años, sobrevivió tras permanecer varios días hospitalizado en Berlín. El autor material fue condenado a 13 años de prisión por tentativa de asesinato, lesiones graves y pertenencia al Estado Islámico, y hasta ahora no había trascendido la existencia de un posible colaborador.
Fracaso en los Enhanced Games: millones en premios y dopaje libre para un solo récord, que no será oficial
El polémico experimento deportivo que permitía las sustancias prohibidas queda muy lejos de sus expectativas. El nadador Kristian Gkolomeev ha batido la única marca histórica de todo el campeonato, y se embolsará un millón de dólares, pero su récord no será oficial. De los 42 participantes, 38 utilizaron sustancias dopantes: el 91 % recurrió a la testosterona y el 71 % a la Hormona del Crecimiento Humano. La Agencia Mundial Antidopaje y las federaciones alertan del riesgo para la salud de los atletas.
China, cada vez más cerca de la Luna: la nave Shenzhou-23 partió anoche rumbo a la estación espacial Tiangong
La nave espacial Shenzhou-23 partió anoche del desierto chino de Gobi, en el norte del país, con un objetivo claro: enviar astronautas a la Luna para 2030. Este es otro ejemplo de lo rápido que está avanzando China en este sector. A pesar de haberse unido a la carrera espacial décadas más tarde que las demás potencias, el gigante asiático ya se ha convertido en el principal rival de Estados Unidos en el espacio.
La OMS eleva a más de 900 los casos sospechosos o confirmados de ébola en la RDC
El director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado las dificultades para atender el brote en la provincia de Ituri, epicentro de la crisis, donde una de cada cuatro personas necesita asistencia humanitaria y una de cada cinco es desplazada interna.
Marco Rubio asegura que EE. UU. "no hará un mal acuerdo" y que sólo falta la respuesta de Irán
El secretario de Estado de EE. UU. ha explicado que las negociaciones para un pacto siguen en marcha debido a que Irán requiere más tiempo para responder.
Decenas de miles de checos piden el cese del ministro de Cultura por su proyecto de reforma de la financiación de la TV pública
El consejo de ministros tiene previsto abordar este lunes, 25 de mayo, el polémico proyecto de ley por el que los entes públicos de radiodifusión recibirán financiación estatal directa, en vez del sistema de tasas ciudadanas, mientras que sus órganos directivos seguirán siendo elegidos con el sistema actual.
Al menos 14 muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano tras órdenes de evacuación
Ente las personas fallecidas hay un niño y entre las heridas cuatro menores. Los ataques de este domingo han tenido como la región de Nabatieh.