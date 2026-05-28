Israel vuelve a bombardear Líbano y deja al menos 17 muertos

Al menos 17 personas, entre ellas tres niños y un militar, han muerto este jueves en nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra Líbano, a pesar del alto el fuego pactado en abril.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró el martes que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3200 personas desde principios de marzo, a pesar del alto el fuego y las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Teherán.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras 13 meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

Netanyahu ordena hacerse con el 70 % de la Franja de Gaza

Asimismo, Netanyahu ha afirmado este jueves que ha dado orden al Ejército israelí para tomar el control del 70 % de la Franja de Gaza, por encima de la denominada 'línea amarilla' a la que se replegaron las tropas israelíes en el marco del acuerdo alcanzado en octubre del pasado año con Hamás para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"Ahora nos encontramos en un proceso en el que estamos gestionando nuestras fuerzas en múltiples frentes. Tenemos que presionar a Hezbolá (en Líbano). En estos momentos estamos presionando a Hamás. Ya controlamos plenamente el 60 % del territorio de la Franja de Gaza y mi orden es llegar al 70 %", ha declarado Netanyahu durante un evento de una institución educativa y retransmitido por la televisión israelí.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado este mismo jueves que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han confirmado 922 muertos y 2786 heridos, mientras que se han recuperado 781 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las fuerzas israelíes.