El PNV y EH Bildu siguen al alza, aunque los jeltzales se mantendrían por delante
La política vasca sigue marcada por un igualado pulso entre el PNV y EH Bildu, formaciones que se fortalecerían de cara a los comicios forales y municipales del próximo año. Los jeltzales mantendrían ventaja sobre la coalición abertzale, aunque la distancia se recortaría en comparación con los comicios de 2023.
Esta conclusión se desprende de la última encuesta de EITB Focus, que analiza diferentes aspectos de la política y la sociedad vasca. Además de preguntar por cuestiones de actualidad (vivienda, sanidad, seguridad…) o por la posición de Europa en el mundo; a un año de los comicios municipales y forales, la encuesta incluye datos de intención de voto y de conocimiento y valoración de líderes.
La encuesta ha sido realizada por Gizaker, con una muestra de 4.250 personas de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra. El trabajo de campo se realizó entre los días 17 de abril y 13 de mayo, antes de que se conociesen las últimas noticias relacionadas con posibles casos de corrupción en el entorno del PSOE.
Tendencia bipartidista
Atendiendo a los datos de intención de voto, el tablero político adquiriría una tendencia más bipartidista —al menos en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca—, como consecuencia de ese fortalecimiento del PNV y EH Bildu. El PSE, mientras, perdería algo de fuerza, y el PP seguiría a la baja. Vox únicamente superaría la barrera del 3 % en territorio alavés (llegando al 4,6 % en intención de voto), y la izquierda confederal sería penalizada en caso de concurrir dividida.
En Navarra, mientras, UPN se mantendría como primera fuerza, aunque tendría muy complicado gobernar. La unión de las derechas, UPN, PP y Vox, quedaría lejos de la mayoría absoluta. El PSN y EH Bildu pugnarían por ser segunda fuerza, gracias al crecimiento de la coalición abertzale.
Geroa Bai, mientras, mantendría el pulso, y estas formaciones, unidas a la izquierda confederal, tendrían la oportunidad de revalidar un gobierno de carácter progresista.
Elecciones forales en Bizkaia
El PNV volvería a imponerse con claridad en unas elecciones forales en Bizkaia, aunque EH Bildu consolidaría su tendencia al alza y, en consecuencia, estrecharía la brecha con respecto a los jeltzales.
La encuesta de EITB Focus sitúa los jeltzales en el 39,2% de los votos, el mismo porcentaje que logró hace cuatro años, mientras que la coalición soberanista crecería cuatro puntos, hasta alcanzar el 29,6%. Entre ambas formaciones sumarían cerca del 70 % del apoyo electoral, siempre según los datos de intención de voto de esta encuesta.
El PSE-EE, por su parte, perdería alrededor de dos puntos y se situaría en el 14 % en intención de voto. El PP también retrocedería ligeramente, hasta el 6,6 %.
Elecciones forales en Gipuzkoa
En Gipuzkoa se consolidaría la misma tendencia bipartidista que en Bizkaia, aunque se invierte la correlación de fuerzas. EH Bildu incrementaría sus apoyos, rozando el 40 % de intención de voto (2,4 puntos más que los apoyos logrados en 2023), y consolidaría su dominio en el territorio.
De hecho, aunque el PNV mejoraría sus resultados, llegando al 33,7 % en intención de voto (un punto más), la coalición abertzale incrementaría su distancia con respecto a los jeltzales, una brecha que llegaría a los seis puntos.
El PSE lograría alrededor del 14,5 % de los votos, perdiendo un punto y medio, mientras que el PP se quedaría en un 5,3 % de los votos.
Elecciones forales en Álava
Álava es el territorio en el que más repartido está el voto, aunque tanto el PNV como EH Bildu consolidan su tendencia al alza de los últimos años. Los jeltzales se impondrían en este territorio, aunque lo harían por un estrecho margen de menos de un punto.
El PSE y el PP, mientras, bajan algo más de dos puntos, la misma proporción en la que subirían el PNV y EH Bildu. Álava es el único territorio en el que Vox superaría la barrera del 3 %, llegando al 4,6 %, con una subida de un punto y medio.
Parlamento de Navarra
En las elecciones al Parlamento de Navarra del próximo año, mientras, UPN se impondría con alrededor de un 26 % de intención de voto. La formación regionalista, sin embargo, tendría muy complicado gobernar.
La suma de UPN, PP y Vox quedaría lejos de la mayoría absoluta (situada por encima de los 25 escaños de 50), y las formaciones de la órbita progresista —PSN, EH Bildu, Geroa Bai y la izquierda confederal— tendrían la opción de reeditar un gobierno de carácter progresista.
EH Bildu subiría alrededor de 2,5 puntos, hasta el 19,9 %, y rivalizaría por el segundo puesto con el PSN, que se mantendría alrededor del 20,5 %.
Valoración de líderes
En cuanto a la valoración de los líderes territoriales, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), es quien cuenta con un mayor grado de aprobación (el 54 % de los alaveses encuestados apruebas su gestión), y obtiene una nota de 5,7. La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza (PNV), obtiene un porcentaje de aprobación del 51,1 % y una nota de 6,2, la más elevada entre los diputados generales. Elixabete Etxanobe (PNV), mientras, obtiene una valoración de 5,9.
En Navarra, mientras, la presidenta, María Chivite (PSN), obtiene un índice de aprobación del 64,7 % y una valoración de 5,2 sobre 10. El grado de conocimiento sugerido de la presidenta foral es elevadísimo: el 97,9 %.
Las capitales
La encuesta de EITB Focus no incluye datos sobre intención de voto en las capitales vascas, aunque sí muestra datos relativos al conocimiento y valoración de líderes en las capitales y otros nueve municipios vascos.
El grado de conocimiento sugerido de todos los alcaldes de las capitales es elevado, aunque existen diferencias sustanciales en cuanto al nivel de aprobación y el promedio de valoración.
En Bilbao, el 96,2% de los bilbaínos afirma conocer al alcalde, Juan Mari Aburto (PNV), que cuenta con un índice de aprobación del 66,4 %. El primer edil bilbaíno recibe una valoración de 5,5 puntos sobre 10.
En Donostia/San Sebastián, su alcalde, Jon Insausti (PNV), obtiene un grado de conocimiento del 96,3 %, a pesar de que apenas lleva siete meses en el cargo. Insausti obtiene un índice de aprobación del 66,9 % y una valoración media de 6 sobre 10, la más elevada entre los alcaldes de las capitales de Hego Euskal Herria.
En Vitoria-Gasteiz, la alcaldesa Maider Etxebarria (PSE) cuenta con un grado de conocimiento del 95 % y una aprobación del 48 %. La primera edil gasteiztarra tiene una valoración de 4,8 sobre 10.
En Navarra, finalmente, el alcalde de Iruñea, Joseba Asiron (EH Bildu), obtiene un grado de conocimiento del 96,7 %, un índice de aprobación del 66,1 % y obtiene una valoración de 5,7 sobre 10.
Otros municipios
La encuesta de EITB Focus también pregunta por la gestión en otros municipios vascos, más allá de las capitales, así como por el nivel de conocimiento y aprobación de sus alcaldes.
El estudio, en concreto, incluye datos de opinión de Barakaldo, Getxo y Basauri, en Bizkaia; Irun, Eibar y Tolosa, en Gipuzkoa; y Laudio, Amurrio y Agurain, en Álava.
Todos los primeros ediles de estos municipios suman niveles de conocimiento elevados entre sus conciudadanos, aunque existen diferencias sustanciales en cuanto a la aprobación.
El alcalde de Tolosa, Andu Martinez de Rituerto (EH Bildu), es quien cuenta con un mayor índice de aprobación: el 81,9 % de las y los tolosarras encuestados aprueba su gestión. Le siguen el alcalde de Basauri, Asier Iragorri (PNV), con una aprobación del 72,4 %, y el primer edil de Eibar, Jon Iraola (PSE), con una aprobación del 72,2 %.
Los primeros ediles de Tolosa y Basauri son también los que cuentan con una valoración más elevada 6,9 y 6,1, respectivamente, aunque el primer edil de Agurain, Raúl López de Uralde (EH Bildu), se cuela en ese ‘podio’ con un 6,2.
Metología y muestra
La metodología que se ha empleado para la elaboración en esta investigación es de tipo cuantitativa, mediante la técnica de entrevista
Esta técnica de investigación posibilita responder a la totalidad de los objetivos propuestos obteniendo unos resultados de máxima validez y fiabilidad. La población que integra el universo de estudio es la compuesta por el conjunto de personas mayores o igual a 18 años, residentes en la CAV y Navarra, realizándose el trabajo de campo entre los días 17 de abril y 13 de mayo de 2026.
Se ha realizado un muestreo estratificado, con fijación proporcional a las cuotas, utilizando igualmente metodología cuantitativa.
Muestra
4.250 encuestas (950 en Araba, 1.500 en Bizkaia, 1.200 en Gipuzkoa y 600 en Navarra). Las encuestas se dividen de la siguiente manera: 400 en cada una de las capitales, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia y Pamplona; 200 en cada uno de los municipios de Llodio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun y Eibar; 50 en Salvatierra/Agurain; 500 en el resto de Bizkaia, 200 en el resto de Gipuzkoa y Navarra, y 100 en el resto de Araba.
Los Em= ±1,5 % para datos totales, ± 3, 17 % para el TH de Álava, ±2,53 % para TH de Bizkaia, ±2,82 % para el TH de Gipuzkoa y ±3,99% para Navarra, con un nivel de confianza del 95%.
Muestra aleatoria estratificada por ámbito territorial, municipio, sexo y edad.
El 24 % de las encuestas han sido realizadas en euskera y el 76 % restantes en castellano. Resultados totales ponderados por tamaño poblacional de los municipios encuestados.
El trabajo de campo se realizó durante los días 17 de abril al 13 de mayo de 2026, mediante entrevista telefónica.
La duración media de la encuesta ha sido de 10’ 22”, siendo la encuesta más corta de 6’ y la más larga de 36’.
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