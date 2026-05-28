El PNV y EH Bildu siguen al alza, aunque los jeltzales se mantendrían por delante

La encuesta ha sido realizada por Gizaker, con una muestra de 4.250 personas de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra. El trabajo de campo se realizó entre los días 17 de abril y 13 de mayo, antes de que se conociesen las últimas noticias relacionadas con posibles casos de corrupción en el entorno del PSOE.

Tendencia bipartidista

Atendiendo a los datos de intención de voto, el tablero político adquiriría una tendencia más bipartidista —al menos en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca—, como consecuencia de ese fortalecimiento del PNV y EH Bildu. El PSE, mientras, perdería algo de fuerza, y el PP seguiría a la baja. Vox únicamente superaría la barrera del 3 % en territorio alavés (llegando al 4,6 % en intención de voto), y la izquierda confederal sería penalizada en caso de concurrir dividida.

En Navarra, mientras, UPN se mantendría como primera fuerza, aunque tendría muy complicado gobernar. La unión de las derechas, UPN, PP y Vox, quedaría lejos de la mayoría absoluta. El PSN y EH Bildu pugnarían por ser segunda fuerza, gracias al crecimiento de la coalición abertzale.

Geroa Bai, mientras, mantendría el pulso, y estas formaciones, unidas a la izquierda confederal, tendrían la oportunidad de revalidar un gobierno de carácter progresista.

Elecciones forales en Bizkaia

El PNV volvería a imponerse con claridad en unas elecciones forales en Bizkaia, aunque EH Bildu consolidaría su tendencia al alza y, en consecuencia, estrecharía la brecha con respecto a los jeltzales.

La encuesta de EITB Focus sitúa los jeltzales en el 39,2% de los votos, el mismo porcentaje que logró hace cuatro años, mientras que la coalición soberanista crecería cuatro puntos, hasta alcanzar el 29,6%. Entre ambas formaciones sumarían cerca del 70 % del apoyo electoral, siempre según los datos de intención de voto de esta encuesta.

El PSE-EE, por su parte, perdería alrededor de dos puntos y se situaría en el 14 % en intención de voto. El PP también retrocedería ligeramente, hasta el 6,6 %.