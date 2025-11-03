Los casos de migraña casi se duplican desde 1990, y se prevé que sigan en aumento
Un estudio respaldado por la Federación Mundial de Neurología ha asegurado que los casos de migraña casi se han duplicado desde 1990, y se prevé que sigan aumentando hasta 2050.
Esta enfermedad podría traer consigo un aumento de la discapacidad y la cefalea tipo tensional.
Tal como detalla el estudio, se ha producido un aumento considerable del número total de casos de migraña de 1990 a 2021. Concretamente, han pasado de alrededor de 732 millones a 1.160 millones, lo que supondría un aumento de en torno al 58 %.
Además, la incidencia también ha aumentado, pasando de unos 63 millones de casos nuevos al año a unos 90 millons; es decir, un aumento del 42 %.
"Son datos alarmantes. A pesar del gran impacto que tienen, no se reconoce como una enfermedad grave que causa un gran sufrimiento y discapacidad", ha explicado el doctor Jesús Porta-Etessam, presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN).
Por ello, la misma Fundación ha destacado el problema social que la enfermedad supone, asegurando que necesita “la visibilidad que merece”.
“Incluso es sorprendente que hoy en día no se incluya su farmacopea como una enfermedad crónica”, añade Porta-Etessam.
La migraña es la enfermedad más discapacitante en mujeres de 50 años. Esta se manifiesta con dolor pulsátil, náuseas, vómitos y una intensa sensibilidad a la luz y al sonido.
Pese a ello, la migraña sigue siendo una patología rodeada de estigmas y, sobre todo, de una gran falta de reconocimiento social.
Te puede interesar
Un nuevo test de sangre anticipa la progresión del deterioro cognitivo leve hacia el alzhéimer
Este nuevo test mide nuevos biomarcadores y los combina con datos clínicos para predecir con alta precisión qué pacientes con deterioro cognitivo leve progresarán hacia la demencia de Alzheimer y cuáles se mantendrán estables.
El déficit de litio podría ser la clave en la aparición y el tratamiento del Alzheimer
Investigadores de Harvard han descubierto que la pérdida de litio en el cerebro acelera el deterioro de la memoria, contribuyendo a la enfermedad. El trabajo publicado en Nature, y elaborado a lo largo de 10 años, demuestra por primera vez que el litio se produce de forma natural en el cerebro y lo protege de la neurodegeneración.
Osakidetza lanza una web con contenidos validados por profesionales para gestionar mejor la salud
Contiene información y herramientas para que cada quien pueda informarse y "participar en la toma de decisiones". El profesional de la salud puede "prescribir o indicar contenido (cursos, talleres, material multimedia) para que pacientes y familias cuidadoras amplíen conocimientos.
Un bebé es el primer paciente tratado con una terapia de edición génica personalizada
KJ nació con la enfermedad genética incurable 'Deficiencia grave de carbamoil fosfato sintetasa 1 (CPS1)'. Pasó los primeros seis meses de su vida en el hospital sujeto a una dieta muy restrictiva, mientras el equipo diseñaba una terapia adecuada a él. Las tres primeras dosis han sido exitosas.
Medicamentos psicodélicos como el MDMA podrían ayudar en tratamientos de salud mental
La psiquiatría estudia nuevas vías para que los pacientes se mediquen menos, y el uso de medicina psicodélica podría ser una vía para ello.