Migraina kasuak ia bikoiztu egin dira 1990etik, eta gero eta gehiago izango direla aurreikusten dute adituek
Neurologiako Munduko Federazioak babestutako ikerketa baten arabera, migraina kasuak ia bikoiztu egin dira 1990etik, eta 2025era arte gero eta gehiago izango direla aurreikusten dute adituek.
Gaixotasun horrek ekar lezake desgaitasunak eta tentsio-motako zefaleak areagotzea.
Adituek azaldu bezala, migraina kasu guztien kopuruak nabarmen egin du gora 1990etik 2021era; zehazki, 732 milioi ingurutik, 1.160 milioira (% 58ko igoera).
Horrekin batera, intzidentziak ere gora egin du, urtean 63 milioi kasu berri izatetik 90 milioi izatera; alegia, % 42ko igoera.
"Datuak kezkagarriak dira. Ondorioak sortzen dituen arren, ez da sufrimendu eta ezintasun handia eragiten duen gaixotasun larritzat hartzen", azaldu du Jesus Porta-Etessam Espainiako Neurologia Elkarteko (SEN) presidenteak.
Horrekin lotuta, Fundazioak berak azpimarratu du gaixotasunak dakarren arazo soziala, eta "merezi duen ikusgarritasuna" beharko lukeela gaineratu du.
"Harrigarria da gaur egun haren farmakopea gaixotasun kronikotzat ez hartzea", gehitu du Porta-Etessamek.
Migraina da 50 urteko emakumeengan ezgaitasun gehien eragiten dituen gaixotasuna. Honako hauek dira gaixotasunaren sintomak: kolpeek eragiten duten mina, goragaleak, gorakoak eta argiarekiko eta soinuarekiko sentikortasun handia.
Hala eta guztiz ere, migrainak estigmaz inguratutako patologia izaten jarraitzen du, noski, onarpen sozial eza dela eta.
Zure interesekoa izan daiteke
Odol-test berri batek alzheimerrerantz daraman narriadura kognitibo arinaren progresioa detektatzen du
Test berri honek biomarkatzaile berriak neurtzen ditu eta datu klinikoekin konbinatzen ditu, zehaztasun handiz iragartzeko narriadura kognitibo arina duten zein pazientek egingo duten aurrera alzheimerrerantz eta zeintzuk mantenduko diren egonkor.
Litioa erabakigarria izan liteke Alzheimerra agertzeko eta gaixotasunaren aurkako tratamendua emateko
Harvardeko ikertzaileek aurkitu dute garuneko litioaren galerak oroimenaren narriadura bizkortzen duela, gaixotasunari lagunduz. Nature aldizkarian argitaratutako eta 10 urtetan egindako lanak lehen aldiz erakusten du litioa modu naturalean produzitzen dela garunean, eta neurodegeneraziotik babesten duela.
Osakidetzak profesionalek baliozkotutako edukiak dakartzan webgune bat prestatu du
Kontsultan bertan eduki jakin bat (ikastaroak, tailerrak, material multimedia...) agindu edo preskribatzeko aukera ematen die osasun arloko profesionalei, pazienteek eta familia zaintzaileek ezagutza zabaldu eta beren gaixotasuna hobeto kudea dezaten.
Haurtxo bat izan da edizio geniko pertsonalizatuko terapia batekin tratatu duten aurreneko gizakia
KJ 'Carbamoil fosfato sintetasa 1 (CPS1) urritasun larria' gaixotasun genetiko sendaezinarekin jaio zen. Lehen sei hilabeteak ospitalean eman zituen dieta oso murriztaile batekin, taldeak berari egokitutako zen terapia bat diseinatzen zuen bitartean. Lehen hiru dosiak arrakastatsuak izan dira.
MDMA bezalako sendagai psikodelikoek osasun mentaleko tratamenduetan lagun dezakete
Psikiatria bide berriak aztertzen ari da pazienteak gutxiago medikatzeko, eta medikuntza psikodelikoa erabiltzea izan daiteke horretarako bide bat.
“Izoztutako obozitoek ez daukate iraungitze datarik”
Ane Olivenza enbriologoak obuluen izozteari buruzko argibideak eman ditu. Halako prozesu bat egitekotan, 20-30 urte bitartean egiteko gomendatu du, kalitatea bermatu dadin. Prozesu horrek adinean gora ugalkortasuna handitzen laguntzen du.
“Izoztutako obozitoek ez daukate iraungitze datarik”
Ane Olivenza enbriologoak obuluen izozteari buruzko argibideak eman ditu. Halako prozesu bat egitekotan, 20-30 urte bitartean egiteko gomendatu du, kalitatea bermatu dadin. Prozesu horrek adinean gora ugalkortasuna handitzen laguntzen du.