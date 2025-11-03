Gaixotasunak
Migraina kasuak ia bikoiztu egin dira 1990etik, eta gero eta gehiago izango direla aurreikusten dute adituek

Gaixotasun horrek desgaitasuna eta tentsio-motako zefalea areagotzea ekar lezake, batez ere 50 urteko emakumeen kasuan.
(Foto de ARCHIVO) El 45% De Mujeres Con Migraña Tiene Ansiedad Y Hasta Un 44% Sufre Depresión Europa Press 08/9/2023

Migraina da 50 urteko emakumeengan ezgaitasun gehien eragiten dituen gaixotasuna. Argazkia: Europa Press.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Neurologiako Munduko Federazioak babestutako ikerketa baten arabera, migraina kasuak ia bikoiztu egin dira 1990etik, eta 2025era arte gero eta gehiago izango direla aurreikusten dute adituek.

Gaixotasun horrek ekar lezake desgaitasunak eta tentsio-motako zefaleak areagotzea.

Adituek azaldu bezala, migraina kasu guztien kopuruak nabarmen egin du gora 1990etik 2021era; zehazki, 732 milioi ingurutik, 1.160 milioira (% 58ko igoera).

Horrekin batera, intzidentziak ere gora egin du, urtean 63 milioi kasu berri izatetik 90 milioi izatera; alegia, % 42ko igoera.

"Datuak kezkagarriak dira. Ondorioak sortzen dituen arren, ez da sufrimendu eta ezintasun handia eragiten duen gaixotasun larritzat hartzen", azaldu du Jesus Porta-Etessam Espainiako Neurologia Elkarteko (SEN) presidenteak.

Horrekin lotuta, Fundazioak berak azpimarratu du gaixotasunak dakarren arazo soziala, eta "merezi duen ikusgarritasuna" beharko lukeela gaineratu du.

"Harrigarria da gaur egun haren farmakopea gaixotasun kronikotzat ez hartzea", gehitu du Porta-Etessamek.

Migraina da 50 urteko emakumeengan ezgaitasun gehien eragiten dituen gaixotasuna. Honako hauek dira gaixotasunaren sintomak: kolpeek eragiten duten mina, goragaleak, gorakoak eta argiarekiko eta soinuarekiko sentikortasun handia.

Hala eta guztiz ere, migrainak estigmaz inguratutako patologia izaten jarraitzen du, noski, onarpen sozial eza dela eta.

Gaixotasunak Osasuna

