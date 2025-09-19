Odol-test berri batek alzheimerrerantz daraman narriadura kognitibo arinaren progresioa detektatzen du
Test berri honek biomarkatzaile berriak neurtzen ditu eta datu klinikoekin konbinatzen ditu, zehaztasun handiz iragartzeko narriadura kognitibo arina duten zein pazientek egingo duten aurrera alzheimerrerantz eta zeintzuk mantenduko diren egonkor.
L'Hospitalet de Llobregateko Bellvitge Ospitalean praktika klinikorako baliozkotutako odol-test berri batek aukera ematen du narriadura kognitibo arina duen paziente batek alzheimerrera eboluzionatuko duen ala ez aurreratzeko.
Cell Pressen iScience aldizkarian argitaratutako ikerketaren emaitzei esker, MAP-AD testa garatu eta baliozkotu ahal izan da ospitaleko praktikan, ADmit Therapeutics konpainiak (Bellvitgeko ikerketa-zentrotik eratorritako enpresa, IDIBELL) sortua.
Bellvitgeko Ospitaleak jakinarazi duenez, testak CE-IVDR marka lortu du, Europar Batasuneko segurtasun- eta eraginkortasun-baldintzak betetzen dituela ziurtatzen duena, eta horrek atea irekitzen dio aplikazio klinikoari.
Azken urteotan, mundu osoko hainbat ikertzaile-talde hainbat biomarkatzaile aztertzen aritu dira. Biomarkatzaile horiek odolean detekta daitezkeen molekulak dira, eta pazienteak gaixotasun bat duela edo gaixotasun hori garatzeko arrisku handiagoa duela adierazten dute.
Duela gutxi garatutako odoleko biomarkatzaile horietako gehienek garuneko patologiaren presentzia baieztatzeko balio dute; esate baterako, proteina amiloidea burmuinean metatzen den jakiteko, alzheimerra duten edo etorkizunean izan dezaketen pertsonen ezaugarri biologikoa baita.
15 urteko denbora-tartea egon daiteke garunean gaixotasunaren markatzaileak egotearen eta lehen sintomak agertzearen artean.
Test berri honen elementu bereizgarria da biomarkatzaile berriak neurtzen dituela (DNA mitokondrialaren metilazioari buruzkoak) eta datu klinikoekin konbinatzen dituela, zehaztasun handiz iragartzeko narriadura kognitibo arina duten zein pazientek garatuko duten alzheimerra eta zein mantenduko diren egonkor.
Ikerketaren koordinatzaile eta Bellvitge Ospitaleko Neurologia Zerbitzuko Memoria Unitateko burua den Jordi Gasconek azpimarratu duenez, ikertzaileek "azken urteetan azpiko patologia identifikatu ahal izan dute, baina oso zaila zen eboluzio klinikoa aurreikustea".
"Gaitza aurreratuko duen tresna fidagarri bat izatea inflexio-puntua da: familiekin elkarrizketa informatuagoak izateko eta esku-hartzeak hobeto gidatzeko aukera ematen digu, prebentziozkoak, saiakuntza klinikoetan edo azaleratzen ari diren terapia berriekin", nabarmendu du.
Osasunari buruzko albiste gehiago
Litioa erabakigarria izan liteke Alzheimerra agertzeko eta gaixotasunaren aurkako tratamendua emateko
Harvardeko ikertzaileek aurkitu dute garuneko litioaren galerak oroimenaren narriadura bizkortzen duela, gaixotasunari lagunduz. Nature aldizkarian argitaratutako eta 10 urtetan egindako lanak lehen aldiz erakusten du litioa modu naturalean produzitzen dela garunean, eta neurodegeneraziotik babesten duela.
Osakidetzak profesionalek baliozkotutako edukiak dakartzan webgune bat prestatu du
Kontsultan bertan eduki jakin bat (ikastaroak, tailerrak, material multimedia...) agindu edo preskribatzeko aukera ematen die osasun arloko profesionalei, pazienteek eta familia zaintzaileek ezagutza zabaldu eta beren gaixotasuna hobeto kudea dezaten.
Haurtxo bat izan da edizio geniko pertsonalizatuko terapia batekin tratatu duten aurreneko gizakia
KJ 'Carbamoil fosfato sintetasa 1 (CPS1) urritasun larria' gaixotasun genetiko sendaezinarekin jaio zen. Lehen sei hilabeteak ospitalean eman zituen dieta oso murriztaile batekin, taldeak berari egokitutako zen terapia bat diseinatzen zuen bitartean. Lehen hiru dosiak arrakastatsuak izan dira.
MDMA bezalako sendagai psikodelikoek osasun mentaleko tratamenduetan lagun dezakete
Psikiatria bide berriak aztertzen ari da pazienteak gutxiago medikatzeko, eta medikuntza psikodelikoa erabiltzea izan daiteke horretarako bide bat.
“Izoztutako obozitoek ez daukate iraungitze datarik”
Ane Olivenza enbriologoak obuluen izozteari buruzko argibideak eman ditu. Halako prozesu bat egitekotan, 20-30 urte bitartean egiteko gomendatu du, kalitatea bermatu dadin. Prozesu horrek adinean gora ugalkortasuna handitzen laguntzen du.
