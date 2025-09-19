Un nuevo test de sangre anticipa la progresión del deterioro cognitivo leve hacia el alzhéimer
Un nuevo test de sangre, validado para la práctica clínica en el Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), permite anticipar si un paciente con deterioro cognitivo leve va a evolucionar hacía el mal de Alzheimer.
Los resultados de la investigación, publicados en la revista iScience (Cell Press), han permitido desarrollar y validar en la práctica hospitalaria el test MAP-AD, creado por la compañía ADmit Therapeutics (una empresa derivada del centro de investigación de Bellvitge, el IDIBELL).
Según ha informado el Hospital de Bellvitge, el test ha obtenido el marcado CE-IVDR, que certifica que cumple los requisitos de seguridad y eficacia de la Unión Europea, lo que abre la puerta a su aplicación clínica.
En los últimos años, diversos grupos investigadores de todo el mundo han trabajado en diversos biomarcadores, que son moléculas que se puedan detectar en la sangre y que indican que el paciente sufre una enfermedad o tiene un mayor riesgo de desarrollarla.
La mayoría de estos biomarcadores en sangre desarrollados recientemente sirven para confirmar la presencia de la patología cerebral, como por ejemplo la acumulación de la proteína amiloide en el cerebro, que es una característica biológica de las personas que tienen o que pueden tener en el futuro alzhéimer.
En esta enfermedad, cuyo día mundial se conmemora cada 21 de septiembre, puede existir una diferencia de tiempo de incluso 15 años entre la presencia de marcadores de la enfermedad en el cerebro y la aparición de los primeros síntomas.
El elemento diferencial de esta nuevo test con respecto a otros es que mide nuevos biomarcadores (relativos a la metilación del ADN mitocondrial) y los combina con datos clínicos para predecir con alta precisión qué pacientes con deterioro cognitivo leve progresarán hacia la demencia de Alzheimer y cuáles se mantendrán estables.
El coordinador del estudio, Jordi Gascón, que es jefe de la Unidad de Memoria del Servicio de Neurología del Hospital de Bellvitge, ha subrayado que durante años los investigadores "han podido identificar la patología subyacente, pero era muy difícil predecir la evolución clínica".
"Disponer de una herramienta fiable que anticipe la progresión es un punto de inflexión: nos permite mantener conversaciones más informadas con las familias y guiar mejor las intervenciones, ya sean preventivas, en ensayos clínicos o con las nuevas terapias emergentes", ha resaltado.
Más noticias sobre salud
El déficit de litio podría ser la clave en la aparición y el tratamiento del Alzheimer
Investigadores de Harvard han descubierto que la pérdida de litio en el cerebro acelera el deterioro de la memoria, contribuyendo a la enfermedad. El trabajo publicado en Nature, y elaborado a lo largo de 10 años, demuestra por primera vez que el litio se produce de forma natural en el cerebro y lo protege de la neurodegeneración.
Osakidetza lanza una web con contenidos validados por profesionales para gestionar mejor la salud
Contiene información y herramientas para que cada quien pueda informarse y "participar en la toma de decisiones". El profesional de la salud puede "prescribir o indicar contenido (cursos, talleres, material multimedia) para que pacientes y familias cuidadoras amplíen conocimientos.
Un bebé es el primer paciente tratado con una terapia de edición génica personalizada
KJ nació con la enfermedad genética incurable 'Deficiencia grave de carbamoil fosfato sintetasa 1 (CPS1)'. Pasó los primeros seis meses de su vida en el hospital sujeto a una dieta muy restrictiva, mientras el equipo diseñaba una terapia adecuada a él. Las tres primeras dosis han sido exitosas.
Medicamentos psicodélicos como el MDMA podrían ayudar en tratamientos de salud mental
La psiquiatría estudia nuevas vías para que los pacientes se mediquen menos, y el uso de medicina psicodélica podría ser una vía para ello.
La UPV/EHU participa en un proyecto para realizar pruebas de desarrollo de medicamentos sin usar animales
El programa pretende hacer frente a las limitaciones éticas y morales que supone hacer pruebas con otras especies.