La Autoridad Vasca de la Competencia sanciona con multas a 31 empresas de transporte escolar por boicotear a Educación

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha multado con sanciones económicas que suman 867 000 euros a 31 empresas de transporte escolar por la "acción de boicot" contra el Departamento vasco de Educación en el proceso de adjudicación del servicio para el curso escolar 2023-2024.

La resolución cierra el expediente abierto en 2023 cuando empresas de transporte rechazaron mantener las rutas a centros escolares públicos al entender que no eran rentables.



En el concurso para el curso 2023-2024 solo se adjudicaron las rutas de Gipuzkoa, por lo que el Gobierno Vasco publicó una orden que obligaba a las empresas que habían sido adjudicatarias anteriormente en Bizkaia y Álava a mantener el servicio.



En el arranque del curso, más de 30 de estas empresas mostraron su desacuerdo y no ofrecieron su servicio, lo que afectó a 7400 escolares, sobre todo de zonas rurales.



En su resolución, la Autoridad Vasca de la Competencia considera acreditado que hubo boicot contra Educación, lo que supone una infracción muy grave recogida en la Ley de Defensa de la Competencia.

