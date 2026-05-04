Retenciones por un accidente en la AP-8 en Basauri en sentido Donostia

El tráfico registra retenciones en la AP-8 a la altura de Basauri (Bizkaia) en sentido Donostia, como consecuencia de un accidente en el que un vehículo se ha salido de la calzada. La incidencia está afectando de manera destacada a la circulación en los túneles de Malmasin, donde se están produciendo dificultades.

Además, se están registrando complicaciones en otros tramos de la misma vía, con retenciones en la AP-8 en Orio (Gipuzkoa) en sentido Arizeta y también en Usurbil (Gipuzkoa) en dirección Irun, lo que está provocando una circulación irregular en varios puntos de la autopista.