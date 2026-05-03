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La lluvia ha provocado grandes balsas de agua en el polígono industrial de Júndiz e inundaciones en las vías adyacentes

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Putzu handiak egin dira Jundizko industrialdean euriteen ondorioz eta urak trenbidea zein errepideak hartu ditu
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EITB

Última actualización

La tormenta que ha caído al anochecer en Vitoria-Gasteiz ha provocado grandes balsas de agua en el polígono industrial de Júndiz. El tramo de la línea ferroviaria que une Irun con Madrid ha quedado anegada por el agua. También ha habido inundaciones en las carreteras del polígono, por donde los vehículos han tenido que pasar con precaución.

Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Tráfico Eguraldia Temporales Sociedad

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