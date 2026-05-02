Tres heridos en una colisión entre un autobús y un coche en Arrigorriaga

Tres personas han resultado heridas durante la tarde de este sábado en un accidente de tráfico registrado en Arrigorriaga (Bizkaia) por la colisión de un autobús y un turismo, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El siniestro se ha producido en la BI-625, sentido Bilbao, a la altura del municipio vizcaíno de Arrigorriaga pasadas las 17:00 horas, y como consecuencia del choque entre ambos vehículos, tres personas han tenido que ser trasladadas al centro hospitalario de Cruces, ha confirmado la Ertzaintza.

Los heridos viajaban en el coche. Por su parte, el conductor del autocar siniestrado, que viajaba sin pasajeros, ha resultado ileso.

Debido al accidente, la carretera permanece cortada y el tráfico está siendo desviado a la AP-68.