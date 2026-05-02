ACCIDENTE DE TRÁFICO
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Tres heridos en una colisión entre un autobús y un coche en Arrigorriaga

Debido al accidente, que se ha producido pasadas las 17:00 horas, la carretera permanece cortada y el tráfico está siendo desviado a la AP-68.
Euskaraz irakurri: Hiru pertsona zauritu dira Arrigorriagan, autobus baten eta auto baten arteko istripuan
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Agencias | EITB

Última actualización

Tres personas han resultado heridas durante la tarde de este sábado en un accidente de tráfico registrado en Arrigorriaga (Bizkaia) por la colisión de un autobús y un turismo, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El siniestro se ha producido en la BI-625, sentido Bilbao, a la altura del municipio vizcaíno de Arrigorriaga pasadas las 17:00 horas, y como consecuencia del choque entre ambos vehículos, tres personas han tenido que ser trasladadas al centro hospitalario de Cruces, ha confirmado la Ertzaintza.

Los heridos viajaban en el coche.  Por su parte, el conductor del autocar siniestrado, que viajaba sin pasajeros, ha resultado ileso. 

Debido al accidente, la carretera permanece cortada y el tráfico está siendo desviado a la AP-68. 

Arrigorriaga Bizkaia Accidentes de Tráfico Sociedad

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