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Inestabilidad y riesgo de tormentas durante todo el fin de semana

Se esperan chubascos, especialmente a partir de la tarde, con fuertes rachas de viento. El domingo será igual, y la próxima semana comenzará por la misma senda.

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Quiero decir. Foto: Jabier Landa
Euskaraz irakurri: Ezegonkortasuna eta ekaitz arriskua nagusituko dira asteburuan
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EITB

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El ambiente primaveral del viernes se verá enrarecido durante el fin de semana, con riesgo de chubascos y tormentas hasta el lunes.

El sábado habrá más inestabilidad, los chubascos estarán presentes durante gran parte del día y, a partir de la tarde, las tormentas pueden ser más severas. Durante la segunda mitad del día los chubascos serán más probables e intensos y no se descarta que vayan acompañados de granizo y de rachas de viento muy fuertes. El amanecer será templado, sobre todo en la mitad norte y las mínimas del día se registrarán al final. Las máximas bajarán ligeramente, aunque se mantendrán todavía en valores suaves ligeramente por encima de los 20 ºC. Soplará viento de componente sur con rachas fuertes, perdiendo intensidad por la tarde; en la zona cantábrica entrarán vientos del oeste y noroeste durante la tarde.

El domingo se va a parecer mucho al sábado. Ya desde la mañana se pueden producir chubascos, en general de carácter débil y disperso, pero será durante la tarde cuando las precipitaciones ganen en intensidad, pudiendo ser localmente fuertes y acompañadas de granizo y rachas intensas de viento. Las tormentas serán prácticamente generalizadas. El viento del sureste estará vigente todo el día en el Valle del Ebro, en cambio en la zona cantábrica será reemplazado durante la tarde por vientos de componente norte. El ambiente será un poco más fresco.

El lunes continuará la tendencia, pero las temperaturas bajarán, y se espera un martes lluvioso, antes de que el miércoles suban las temperaturas y remitan las precipitaciones.

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