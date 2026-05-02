Inestabilidad y riesgo de tormentas durante todo el fin de semana
Se esperan chubascos, especialmente a partir de la tarde, con fuertes rachas de viento. El domingo será igual, y la próxima semana comenzará por la misma senda.
El ambiente primaveral del viernes se verá enrarecido durante el fin de semana, con riesgo de chubascos y tormentas hasta el lunes.
El sábado habrá más inestabilidad, los chubascos estarán presentes durante gran parte del día y, a partir de la tarde, las tormentas pueden ser más severas. Durante la segunda mitad del día los chubascos serán más probables e intensos y no se descarta que vayan acompañados de granizo y de rachas de viento muy fuertes. El amanecer será templado, sobre todo en la mitad norte y las mínimas del día se registrarán al final. Las máximas bajarán ligeramente, aunque se mantendrán todavía en valores suaves ligeramente por encima de los 20 ºC. Soplará viento de componente sur con rachas fuertes, perdiendo intensidad por la tarde; en la zona cantábrica entrarán vientos del oeste y noroeste durante la tarde.
El domingo se va a parecer mucho al sábado. Ya desde la mañana se pueden producir chubascos, en general de carácter débil y disperso, pero será durante la tarde cuando las precipitaciones ganen en intensidad, pudiendo ser localmente fuertes y acompañadas de granizo y rachas intensas de viento. Las tormentas serán prácticamente generalizadas. El viento del sureste estará vigente todo el día en el Valle del Ebro, en cambio en la zona cantábrica será reemplazado durante la tarde por vientos de componente norte. El ambiente será un poco más fresco.
El lunes continuará la tendencia, pero las temperaturas bajarán, y se espera un martes lluvioso, antes de que el miércoles suban las temperaturas y remitan las precipitaciones.
Te puede interesar
Mayo se estrena con sol por la mañana y lluvia por la tarde
Euskalmet activará el aviso amarillo por precipitaciones intensas esta tarde, de 17:00 a 22:00 horas y también el sábado, de 14:00 a 22:00 horas. La inestabilidad será la tónica general estos próximos días, en los que se intercalaran los ratos de sol con chubascos y tormentas. El viento será variable y las temperaturas se mantendrán templadas.
Aviso amarillo por lluvias intensas en Álava en plena Retreta de San Prudencio
El Departamento de Seguridad ha activado el aviso entre las 15:00 y las 21:00 horas, coincidiendo con el inicio de los actos festivos en Vitoria-Gasteiz. Euskalmet prevé chubascos que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Abril se despide con nubes, chubascos ocasionales y temperaturas de 20 grados
En principio, tanto el lunes como el martes serán días nubosos, con lluvias y ambiente gris en general. El tiempo será muy variable.
¿Qué estudia la ciencia en un eclipse total de sol?
Los eclipses solares completos ocurren cada muchos años. Después del 12 de agosto de este 2026, no habrá otro hasta el año 2180. Por ello, para los científicos este momento suele ser muy importante. Con las imágenes obtenidas se realizan diversas investigaciones a lo largo de los años. Un ejemplo de ello es que, en 1860, un astrónomo del Reino Unido vino al País Vasco para fotografiar un eclipse que tuvo lugar entonces.
Tiempo primaveral para el fin de semana, aunque aumenta la nubosidad y bajan las temperaturas
El sábado, las máximas rondarán los 20º en Bilbao y Donostia/San Sebastián, mientras que en Pamplona/Iruña y Vitoria-Gasteiz superarán los 23º.
Tiempo primaveral de cara al fin de semana, aunque se registrarán algunos chubascos y bajarán las temperaturas
Este jueves, las máximas se acercarán a los 30 º, mientras que el viernes rondarán los 23 º.
Tiempo estable y más fresco, con máximas de 25 grados en el interior
En la mitad norte se espera un descenso acusado de las temperaturas, con máximas de 20-23 grados.
Mañana de sol y tarde de tormentas, con aviso amarillo
Este martes se espera una subida notable de temperaturas en todo el territorio debido al viento sur, con máximas en torno a los 30 grados. Sin embargo, a partir de la tarde aumentarán las nubes de evolución, que dejarán chubascos y tormentas a últimas horas. El Departamento de Seguridad activará a las 18:00 horas de esta tarde un aviso amarillo por lluvias intensas ya que podrían acumularse los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Tiempo primaveral durante toda la semana, con máximas por encima de los 25 º
Predominarán las temperaturas cálidas durante toda la semana, aunque en el inicio de la semana se registrarán puntualmente chubascos tormentosos.