Tiempo primaveral durante toda la semana, con máximas por encima de los 25 º
Predominarán las temperaturas cálidas durante toda la semana, aunque en el inicio de la semana se registrarán puntualmente chubascos tormentosos.
El tiempo primaveral del fin de semana tendrá continuidad a lo largo de prácticamente toda la semana. Aunque se registrarán chubascos tormentosos puntualmente, las temperaturas serán cálidas y las máximas incluso llegarán a superar los 25 grados.
El lunes comenzará sin muchos cambios, según el pronóstico de Euskalmet. La jornada será muy parecida a la dominical, incluso con un ligero ascenso de los termómetros.
Predominarán amplios claros en el cielo, sobre todo en las horas centrales del día. La nubosidad, no obstante, aumentará por la tarde-noche, cuando de nuevo habrá riesgo de chubascos tormentosos dispersos. El viento seguirá flojo y se fijará del nordeste por la tarde.
El martes, mientras, soplará viento del sureste que elevará aún más las temperaturas en la zona cantábrica. Por lo demás, se mantendrá el tiempo del inicio de la semana, con predominio del ambiente poco nuboso desde primeras horas. A partir de la tarde, sin embargo, aumentarán las nubes de evolución, que dejarán chubascos y tormentas a últimas horas.
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Mañanas de sol y tardes de tormenta
El lunes y martes amanecerán soleados, pero por las tardes habrá riesgo de tormentas. Para el miércoles se espera un ambiente más estable y a partir del jueves volverán las mañanas soleadas y las tardes lluviosas.
¿Qué es una corona solar?
El próximo 12 de agosto el sol se ocultará completamente tras la luna, y junto a ese eclipse total, podremos observar un segundo fenómeno: la corona solar. La astrónoma de Aranzadi, Virginia García, nos explica en qué consiste.
Ambiente más nuboso y temperaturas agradables para este fin de semana
Los cielos estarán nubosos, sobre todo en la vertiente cantábrica y no se descartan tormentas al anochecer, sobre todo en el interior y en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas, las máximas se moverán entre los 17 y 21 ºC en el litoral, y por encima de los 20 grados, en el interior.
Vuelve el tiempo primaveral: las lluvias cesarán desde el miércoles y las temperaturas irán en aumento
El tiempo soleado y primaveral se consolidará, y las temperaturas máximas superarán los 20º ó 22º.
Semana de tiempo estable y casi despejado, a excepción del lunes
En la costa, las temperaturas mínimas serán frescas (7-9 ºC), y hará frío en el interior. En cuanto a las máximas, irán subiendo conforme avancen los días, y terminaremos la semana con ambiente templado.
Hego Euskal Herria pasará del ambiente casi veraniego al frío y la lluvia en 48 horas
Euskadi rozará este viernes los 30 grados en algunos puntos del interior, pero un frente frío traerá lluvias generalizadas el sábado y máximas de apenas 13-15 grados el domingo. Navarra también sufrirá un brusco cambio de tiempo, con precipitaciones y fuerte descenso térmico.
Días primaverales por delante, preludio del cambio de cara al fin de semana
El ambiente soleado y las temperaturas cálidas predominarán en toda Euskal Herria hasta el viernes.
El viento sur trae hoy temperaturas superiores a los 20º y posible calima
Tras los 30º de este lunes, se prevé que la jornada del martes sea algo más nubosa, aunque seguiremos con temperaturas primaverales (2-3º menos que ayer) y con algo de polvo del Sáhara en suspensión, que podría teñir los cielos de una cierta tonalidad amarillenta.
La Semana de Pascua arranca con ambiente cálido y soleado, pero se impondrá la incertidumbre a partir del martes
A partir de la tarde del martes tendremos aire frío en altura, y dependiendo de la ubicación de esta borrasca, el tiempo podría inclinarse a un lado o a otro. Los modelos actuales apuntan a una semana sin apenas lluvia y templada.