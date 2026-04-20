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Tiempo primaveral durante toda la semana, con máximas por encima de los 25 º

Predominarán las temperaturas cálidas durante toda la semana, aunque en el inicio de la semana se registrarán puntualmente chubascos tormentosos.

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Imagen de un cielo despejado, esta primavera. Foto: EITB Media
Euskaraz irakurri: Udaberriko eguraldia aste osoan eta 25 gradutik gorako tenperatura maximoak
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EITB

Última actualización

El tiempo primaveral del fin de semana tendrá continuidad a lo largo de prácticamente toda la semana. Aunque se registrarán chubascos tormentosos puntualmente, las temperaturas serán cálidas y las máximas incluso llegarán a superar los 25 grados.

El lunes comenzará sin muchos cambios, según el pronóstico de Euskalmet. La jornada será muy parecida a la dominical, incluso con un ligero ascenso de los termómetros.

Predominarán amplios claros en el cielo, sobre todo en las horas centrales del día. La nubosidad, no obstante, aumentará por la tarde-noche, cuando de nuevo habrá riesgo de chubascos tormentosos dispersos. El viento seguirá flojo y se fijará del nordeste por la tarde.

El martes, mientras, soplará viento del sureste que elevará aún más las temperaturas en la zona cantábrica. Por lo demás, se mantendrá el tiempo del inicio de la semana, con predominio del ambiente poco nuboso desde primeras horas. A partir de la tarde, sin embargo, aumentarán las nubes de evolución, que dejarán chubascos y tormentas a últimas horas.

Eguraldia

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