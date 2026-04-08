Días primaverales por delante, preludio del cambio de cara al fin de semana
El ambiente soleado y las temperaturas cálidas predominarán en toda Euskal Herria hasta el viernes.
Hoy se vivirá un ambiente primaveral y soleado en Euskal Herria, con cielos más despejados que el martes, aunque aparecerán nubes medias y altas, sobre todo por la mañana. El viento seguirá soplando del sur pero más flojo que en días anteriores, y por la tarde cambiará a componente norte, por lo que en la vertiente cantábrica bajarán las temperaturas y subirán ligeramente en la vertiente mediterránea. En general, las mínimas serán más frescas en el interior (11 ºC) y más templadas en el litoral (13-14 ºC) y las máximas llegarán a rondar los 23-26 ºC, registrándose las más cálidas en el sur del territorio.
El jueves también predominará el ambiente soleado y primaveral, con cielos poco nubosos en general, aunque ocasionalmente aparecerán nubes medias y altas, con bancos de niebla a primeras horas y posibilidad de nubes bajas en el litoral. En cuanto a las temperaturas, debido al viento flojo del norte, las mínimas podrán ser algo más bajas, y en el litoral las máximas también serán 2-3 ºC más bajas que el miércoles; en el interior no se registrarán cambios. El viento soplará del norte.
El viernes el tiempo será veraniego. En algunas zonas de la vertiente norte todavía se verán nubes bajas, sobre todo en la costa y a primera hora de la mañana. El resto del día estará soleado, con cielos prácticamente despejados. Durante la mañana soplará viento del sureste y las máximas volverán a subir, con valores por encima de los 25 ºC en muchos puntos del interior. Por la tarde el viento girará a nordeste, comenzando así el cambio previsto para el fin de semana, que traerá un acusado descenso de temperatura y lluvias.
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