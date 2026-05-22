Récord en las temperaturas máximas de mayo: Sopuerta alcanza los 39,1 ºC

El calor ha sido sofocante este viernes en Euskal Herria. Estamos en mayo, aunque cualquiera hubiera podido pensar que es julio mirando a los termómetros. Y es que, hoy se han batido récords; desde que existen los registros nunca se habían alcanzado temperaturas tan altas en un mes de mayo.

La máxima de este mes se situaba, hasta la fecha, en los 37,6 grados, pero hoy Sopuerta ha alcanzado un valor de 39,1 ºC. Los datos han sido parecidos en otras estaciones meteorológicas, que también han superado los registros de mayo:

- 38,5 º en Sodupe

- 37,1 º en Llodio

- 36,7 º en Muxika

- 36,5 º en Bergara

- 35,5 º en Miramón (Donostia)

- 34,6 º en Andoain

- 30,7 º en Orduña

- 29,8 º en el monte Oiz

El oeste de Euskal Herria (Bizkaia y norte de Álava) ha sido donde más han sufrido el calor, aunque el interior de Gipuzkoa tampoco se ha quedado atrás. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha mantenido activado el aviso amarillo por temperaturas altas hasta las 20:00 horas.

Lo curioso, y lo peor para muchos, es que el calor ha llegado de golpe, sin tiempo para aclimatarnos. La semana pasada llovió y las temperaturas fueron frescas en casi todo el territorio e, incluso, nevó en las cimas de los montes, como en Aralar. La variación térmica ha sido de unos 20 grados en apenas una semana, por lo que no queda más remedio que adaptarse como bien se pueda. La sombra ha estado muy solicitada hoy en muchos lugares.

De cara a los próximos días, la situación no cambia mucho. La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé sol y calor durante varios días, aunque el sábado y el domingo se espera que los termómetros se queden en valores algo más suaves.