El Parlamento Vasco aprueba el texto definitivo de la reforma para reforzar la protección de menores en colonias de verano
La modificación de la ley de juventud, impulsada a raíz del 'caso Bernedo', aún debe pasar por el trámite de comisión y pleno. Prevé sanciones de hasta 600 000 euros.
El Parlamento Vasco ha aprobado, en fase de ponencia, el texto definitivo de la reforma de la Ley de Juventud. Se trata de una modificación legislativa impulsada por el PNV y el PSE-EE y tiene como objetivo reforzar la protección de los menores de edad en las actividades de ocio y tiempo libre.
La reforma ha sido impulsada a raíz del ‘caso Bernedo’ y aún debe pasar por el trámite de debate y votación en la Comisión de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. La sesión se celebrará el 27 de mayo, mientras que la aprobación definitiva deberá llevarse a cabo en un pleno que se celebrará en junio.
La ponencia encargada de analizar las enmiendas a esta modificación legislativa ha dejado este viernes "resuelto y preparado", en su primera reunión, el "texto definitivo" de la reforma, al que se ha incorporado una enmienda del PNV y el PSE-EE, y dos del PP.
Declaración responsable
La proposición de ley, que consta de cinco artículos y una disposición final, sustituye la comunicación previa para la celebración de estas actividades por una declaración responsable al inicio de las mismas en las que participen menores de edad.
De esta forma se pretende garantizar que la persona que organiza la actividad asuma la plena responsabilidad legal sobre el cumplimiento de los requisitos y normas aplicables a esa actividad.
Asimismo, establece que el personal que trate con menores tenga el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual. Un certificado que deberá renovarse anualmente.
También recoge que el reconocimiento oficial de los servicios y equipamientos infantiles y juveniles, tanto de titularidad pública como privada, se realice mediante una resolución administrativa del órgano competente previa solicitud y acreditación de los requisitos que se establezcan.
Infracciones
La propuesta de reforma revisa y clarifica el régimen de infracciones y sanciones para incrementar el grado de responsabilidad de las personas que llevan a cabo actividades con menores.
Se tipifican como infracciones muy graves actitudes discriminatorias o cualquier tipo de violencia, y se prevén sanciones de hasta 600 000 euros.
Además de las infracciones muy graves, se tipifican como graves carecer de seguro de responsabilidad civil y del certificado negativo de delitos sexuales, así como no disponer de las medidas de seguridad necesarias en las instalaciones y equipamientos para llevar a cabo las actividades.
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