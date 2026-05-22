El Parlamento Vasco ha aprobado, en fase de ponencia, el texto definitivo de la reforma de la Ley de Juventud. Se trata de una modificación legislativa impulsada por el PNV y el PSE-EE y tiene como objetivo reforzar la protección de los menores de edad en las actividades de ocio y tiempo libre.

La reforma ha sido impulsada a raíz del ‘caso Bernedo’ y aún debe pasar por el trámite de debate y votación en la Comisión de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. La sesión se celebrará el 27 de mayo, mientras que la aprobación definitiva deberá llevarse a cabo en un pleno que se celebrará en junio.

La ponencia encargada de analizar las enmiendas a esta modificación legislativa ha dejado este viernes "resuelto y preparado", en su primera reunión, el "texto definitivo" de la reforma, al que se ha incorporado una enmienda del PNV y el PSE-EE, y dos del PP.