Este domingo reabre el último tramo de la A-15, el túnel de Belabieta, en dirección Donostia
Tras ocho años de obras y 95 millones de euros de inversión, este domingo reabrirá el último tramo de la A-15, el túnel de Belabieta, en dirección Donostia-San Sebastián. La diputada general de Gipuzkoa ha destacado la importancia de esta infraestructura, que cuenta ya con túneles más seguros, inteligentes y sostenibles.
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