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Este domingo reabre el último tramo de la A-15, el túnel de Belabieta, en dirección Donostia

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Igande honetan irekiko dute berriro A-15 errepidearen azken zatia, Belabietako tunela, Donostiarako noranzkoan
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EITB

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Tras ocho años de obras y 95 millones de euros de inversión, este domingo reabrirá el último tramo de la A-15, el túnel de Belabieta, en dirección Donostia-San Sebastián. La diputada general de Gipuzkoa ha destacado la importancia de esta infraestructura, que cuenta ya con túneles más seguros, inteligentes y sostenibles.

Gipuzkoa Diputación Foral de Gipuzkoa Sociedad

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