Este domingo reabre el último tramo de la A-15, el túnel de Belabieta, en dirección Donostia

En la trama desmantelada, que cobraba entre 5000 y 10 000 euros a los inmigrantes, hay cuatro gestorías implicadas, una de ellas guipuzcoana y el resto vizcaínas. Las detenciones se realizaron hace unas dos semanas en el marco de una operación, que continúa abierta e iniciada antes del actual proceso de regularización extraordinario de migrantes.