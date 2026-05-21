Consumidores europeos denuncian a Google, Meta y TikTok ante la Comisión Europea por anuncios de estafas financieras

Treinta organizaciones de consumidores europeas han denunciado este jueves a Google, Meta y TikTok ante la Comisión Europea por "haber fracasado" a la hora de combatir los anuncios de estafas financieras que aparecen en sus plataformas.

La denuncia llega tras haber analizado la política publicitaria de las tecnológicas en trece países europeos y haber detectado casi 900 anuncios fraudulentos entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, informó la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) en un comunicado.

Tras tener conocimiento de su existencia, Google eliminó el 60 % de los anuncios denunciados ante la empresa; Meta el 43 % y TikTok el 23 %, señaló BEUC, que junto a otras 29 organizaciones -entre ellas las españolas ASUFIN y CECU -acusan a las compañías de violar la ley de servicios digitales (DSA) de la UE.

"Meta, TikTok y Google no solo no eliminan de forma proactiva los anuncios fraudulentos, sino que tampoco actúan con la suficiente contundencia cuando se les notifica sobre este tipo de estafas", dijo el director general de BEUC, Agustí Reyna.

Por eso, piden a la Comisión Europea y a las autoridades nacionales, ante las que también han presentado su denuncia, que investiguen la política publicitaria de las tres compañías y que les impongan multas si "continúan incumpliendo" sus obligaciones.

"Es fundamental exigir responsabilidades a Meta, TikTok y Google. Si no toman medidas contra las estafas financieras que circulan en sus plataformas, los estafadores seguirán llegando a millones de consumidores europeos a diario, poniendo a las personas en riesgo de perder cientos o miles de euros a causa del fraude", añadió Reyna.