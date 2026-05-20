HUELGA DE MÉDICOS
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Los médicos afirman que continuarán con las movilizaciones mientras el Ministerio no se siente a negociar

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Medikuek mobilizazioekin jarraitzeko asmoa dute Ministerioa negoziatzera esertzen ez den bitartean
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EITB

Última actualización

Médicos y facultativos están inmersos en la cuarta semana de huelga para exigir mejores condiciones laborales y afirman que continuarán movilizánse hasta que la situación entre en la senda de la solución. No descartan una huelga indefinida.

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