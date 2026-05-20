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"Hiztegi Bat", una nueva forma de aprender euskera con las letras de Gorka Urbizu

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Hiztegi bat", Gorka Urbizuren letrekin euskaraz trebatzeko modu berria
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EITB

Última actualización

Beñat Erazuma Urbizu ha creado la web 'Hiztegi Bat', que puede ser muy útil para quienes están aprendiendo euskera o para fans de Berri Txarrak y Gorka Urbizu. La web consta de tres apartados: el alfabeto, el juego de completar los huecos y la enciclopedia de canciones.

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