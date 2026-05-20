Mercados y semilleros se llenan de gente para iniciar la temporada de siembra
Mayo es un mes clave para la huerta: marca la transición entre los cultivos de invierno y los de verano. Tras recoger las últimas habas, coles y guisantes, llega el momento de sembrar los productos estivales. Con la llegada del sol y las primeras temperaturas cálidas, mercados y semilleros comienzan a llenarse de personas deseosas de empezar a sembrar.
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