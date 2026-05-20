Mercados y semilleros se llenan de gente para iniciar la temporada de siembra

La jueza ha condenado al marido de la víctima a 25 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía en concurso con dos delitos de aborto con la agravante de parentesco -estaba embarazada de gemelos- y otros dos años como autor de un delito de abandono de menor -la hija de la pareja de dos años permaneció sola durante 18 horas junto al cadáver de su madre-.