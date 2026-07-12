Tenso y emocionante sexto encierro con toros de La Palmosilla
En una carrera que ha dejado escenas de peligro, pero también oportunidades para realizar bonitas carreras, los astados han completado el recorrido en dos minutos y 23 segundos, y han dejado a un herido por asta.
Los toros de la ganadería gaditana de La Palmosilla han protagonizado un tenso y emocionante sexto encierro en Sanfermines que ha dejado un herido por asta y que ha resultado multitudinario al coincidir con domingo.
En un encierro en la que se han vivido escenas de peligro, pero también oportunidades para realizar bonitas carreras, los astados han completado el recorrido en dos minutos y medio en las calles de Pamplona. Según el primer parte de heridos, se han producido nueve atenciones, una por cornada y el resto por contusiones de diversa consideración.
El encierro se ha caracterizado por la cantidad de golpes y trompicones que los toros gaditanos han provocado por las calles de Pamplona, con un momento de especial tensión en la bajada al callejón, cuando uno de los animales ha embestido a un grupo de corredores.
Un corredor ha resultado herido por asta de toro y ocho más han sido asistidos por contusiones de diversa consideración en el sexto encierro de los Sanfermines protagonizado por toros de la ganadería gaditana de La Palmosilla.
Según el primer parte médico facilitado por la subdirectora quirúrgica asistencial del Hospital Universitario de Navarra, Arantzazu Artetxe, en la plaza de toros estaba siendo asistido un corredor con una herida penetrante en el codo por una cornada.
De las otros ocho incidencias registradas, tres han precisado trasladado al ambulatorio Doctor San Martín y cinco al Hospital Universitario de Navarra.
Los corredores trasladados al ambulatorio proceden dos de ellos del tramo de Estafeta y presentan contusiones en el pie y otro de Telefónica con una contusión maxilofacial.
Entre los evacuados al hospital figuran uno procedente de Santo Domingo, con una contusión torácica, otro del tramo de Mercaderes con una contusión en la pierna, dos de Estafeta, uno con una contusión con deformidad en el hombro y otro con una contusión en el codo y un quinto desde Telefónica con una contusión craneal y maxilofacial.
Además, ha comunicado que siguen ingresados tres de los heridos en los encierros previos.
Desde la carrera del 10 de julio se encentran hospitalizados un varón con un traumatismo torácico, que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos pero con una evolución favorable por lo que se prevé su traslado a planta en las próximas horas y un varón con una fractura de cadera que se encuentra en la planta de Traumatología.
Asimismo, continúa en el hospital el corredor que sufrió una cornada en la cara en el encierro del sábado 11 de julio, quien fue intervenido quirúrgicamente. Se encuentra en la UCI estable.
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